Die amerikanischen Börsen sind durchwachsen ins neue Jahr gestartet. Am ersten Handelstag 2023 notieren die großen Indizes allesamt schwächer. Vor allem bekannte Namen wie Apple, Tesla und Ölwerte wie Exxon oder Chevron ziehen die Kurse nach unten. Chinesische Werte sind dagegen gefragt.

Kursverluste bei Tesla, Apple und Energiewerten drücken die US-Börsen am ersten Handelstag 2023 erneut ins Minus. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Dienstag in New York 0,03 Prozent tiefer bei 33.136 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,4 Prozent auf 3824 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq bröckelte um 0,7 Prozent auf 10.386 Punkte ab.

Am Montag waren die US-Börsen feiertagsbedingt noch geschlossen, und Hoffnungen auf ein besseres Börsenjahr trieben sie zur Eröffnung am Dienstag kurzfristig nach oben. "Am Markt geht es heute nicht so sehr um Daten oder Nachrichten, sondern eher um die Emotionen zu Beginn eines neuen Jahres und darum, dass die Anleger versuchen zu entscheiden, ob eine Erholung vor ihnen liegt", sagte Rick Meckler, Partner beim Vermögensverwalter Cherry Lane.

Die Investoren warteten zudem auf das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed, das am Mittwoch veröffentlicht wird.

Energiesektor im Sturzflug

Anhaltende Sorgen um die Corona-Lage in China drückten die Ölpreise. Die Nordsee-Ölsorte Brent und die US-Sorte WTI gaben jeweils rund drei Prozent auf 83,29 beziehungsweise 77,96 Dollar pro Barrel (159 Liter) nach. "Die Aussichten bleiben äußerst ungewiss, was die Ölpreise länger sehr volatil halten sollte", sagte Craig Erlam, Marktanalyst beim Handelshaus Oanda. Der Einsturz beim Rohöl belastete den gesamten Energiesektor, der um 2,9 Prozent abstürzte. Die Branchenriesen Marathon Oil, Exxon Mobil und Chevron verloren zwischen 2,9 und 5,1 Prozent.

Die Unsicherheit verhalf der Anti-Krisen-Währung Dollar zu einem Plus von 0,9 Prozent auf 104,6100 Punkte. Im Gegenzug verlor der Euro 1,1 Prozent auf 1,0551 Dollar.

Apple und Tesla stürzen ab

Der Marktwert des US-Technologieriesen Apple sank zum ersten Mal seit 2021 unter die Zwei-Billionen-Dollar-Marke. Die Aktie fiel nach einer Herabstufung durch die Bank Exane BNP Paribas um 3,6 Prozent auf 125,15 Dollar. Die jüngste Corona-Welle in China hat laut den Analysten die Produktion in einer der größten Fertigungsstätten für Apples iPhone beeinträchtigt.

Auch für Tesla ging nach dem schwärzesten Börsenjahr seit der Erstnotiz 2010 die Talfahrt weiter. Die Aktie des Elektroautobauers verlor nach einem Quartalsabsatz unter Markterwartungen 12,2 Prozent auf 108,05 Dollar. "Teslas frühere Kursgewinne basierten auf überdurchschnittlichem Wachstum", sagt Finanzmarkt-Experte Russ Mould vom Brokerhaus AJ Bell. Inzwischen sehe die Sache etwas anders aus.

Gleichzeitig trieb die Hoffnung auf eine langfristige wirtschaftliche Erholung in China Aktien von US-notierten chinesischen Unternehmen an. Die Papiere von Alibaba, JD.com, Pinduoduo und Bilibili legten zwischen 1,7 und 11,1 Prozent zu. Der chinesische Einkaufsmanagerindex für die Industrie im Dezember fiel am Dienstag zwar auf 49,0 von 49,4 Punkten im Vormonat. Der Rückgang fiel allerdings um 0,2 Prozentpunkte kleiner als von Analysten befürchtet aus. "Die wirtschaftliche Aktivität in China stabilisiert sich derzeit", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst des Online-Brokers CMC Markets.