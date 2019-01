In Deutschland ist der Atomausstieg beschlossene Sache. Andere Länder haben mit der Kernenergie dagegen noch große Pläne. Russland zum Beispiel arbeitet an schwimmenden Atomkraftwerken. Wann das erste in Betrieb gehen soll und was die russische Führung damit plant, erfahren Sie in der neuen Folge von "Wieder was gelernt".

