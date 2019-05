Was für und wider die Autofusion spricht

Hochzeit von Renault und Fiat Was für und wider die Autofusion spricht Von Diana Dittmer

Einen Tag nach Bekanntwerden der Fusionspläne von Renault und Fiat-Chrysler sehen Anleger das Vorhaben bereits nüchterner. Beide Autobauer ergänzen sich zwar. Eine Allianz hätte aber auch gravierende Risiken. Das sind die wichtigsten Argumente.

Der große Paukenschlag ist verhallt: Nachdem die Aktienkurse von Fiat-Chrysler und Renault am Montag einen Riesensatz gemacht hatten, beginnen die Anleger die Fusionspläne der Autobauer auf Herz und Nieren zu prüfen. Die Autowelt ändert sich radikal. Wegen schärferer Klimavorgaben und steigender Kosten für die Entwicklung von umweltfreundlicheren Motoren und E-Autos steigt der Druck auf die einzelnen Hersteller. Viele Autobauer suchen ihr Heil in Allianzen und Fusionen. So wollen es jetzt auch Renault und Fiat-Chrysler machen. Das sind die wichtigsten Argumente für und gegen die Autohochzeit:

Was für die Autohochzeit spricht

Mögliche Synergien: Fiat-Chrysler und Renault schätzen, dass sie ihre gemeinsamen Kosten nach einem Zusammenschluss um jährlich fünf Milliarden Euro senken könnten . Dieses Geld könnten sie in E-Mobilität, neue Modelle und die Eroberung neuer Märkte stecken. Denn beide Seiten ergänzen sich hervorragend: Renault ist weder im größten Markt der Welt, dem Asien-Pazifik-Raum , noch auf dem zweitgrößten Automarkt der Welt, USA , vertreten. Hier hat Fiat-Chrysler den Franzosen einiges voraus: Die Italiener setzen mehr als 50 Prozent ihrer Neuwagen im NAFTA-Raum ab und machen dort rund 90 Prozent ihrer Gewinne. Umgekehrt ist Renault für Fiat-Chrysler interessant, weil der Konzern 50 Prozent seiner Fahrzeuge in Europa verkauft, 20 Prozent gehen nach Eurasien. Bislang ist Europa für die Italiener nur ein teures Anhängsel. Von der Verbindung würden also beide Seiten profitieren.



nach Volkswagen (10,8 Millionen Fahrzeuge) und Toyota (10,6 Millionen Fahrzeuge). Zählt man die Autoverkäufe des japanischen Nissan-Mitsubishi-Konzerns hinzu, mit dem Renault durch eine Überkreuzbeteiligung verbunden ist, käme der neue Konzern sogar auf mehr als Neuwagenverkäufe. Profitabilität: Der VW-Konzern verdient knapp 1300 Euro pro Auto, Renault 930 Euro pro Fahrzeug und Fiat-Chrysler nur knapp 850 Euro. Kühle Rechner sind überzeugt, dass es bei Fiat-Chrysler und Renault nach einer Fusion beim operativen Gewinn pro Fahrzeug noch deutlich Luft nach oben geben dürfte.



noch deutlich Luft nach oben geben dürfte. E-Mobilität: Die Modellpalette von Fiat-Chtysler ist völlig veraltet. Elektroautos hat der Konzern gar nicht in der Pipeline. Mit Renault wäre der Einstieg in die Elektromobilität auf der Überholspur möglich. Die Franzosen haben erst vor kurzem ein Billig-Elektroauto für den chinesischen Markt vorgestellt.

Argumente gegen die Autofusion