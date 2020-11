Die Corona-Pandemie ist in den USA nicht gebändigt, doch die Hoffnung auf einen Impfstoff hält die Ängste der Anleger in Schach. Nach der Kursrally zum Wochenstart nutzen Investoren die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen. Nach der Beförderung in den S&P 500 hebt die Tesla-Aktie ab.

Der Dow Jones Industrial hat seiner jüngsten Rekordjagd Tribut gezollt. Auch eine Reihe durchwachsener Unternehmensnachrichten und Konjunkturdaten belasteten den US-Leitindex. Nach anfangs deutlicheren Verlusten gab er letztlich um 0,6 Prozent auf 29 783 Punkte nach. Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda sah als Grund insbesondere die weltweit deutlich steigenden Corona-Infektionszahlen. Am Montag hatte der Index seinen gerade mal einen Woche alten, bisherigen Höchststand übertrumpft, die Marke von 30.000 Punkten aber nicht knacken können. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,5 Prozent auf 3610 Punkte bergab. Dagegen hielt sich der technologielastige Nasdaq 100, der am Vortag den anderen Indizes hinterher gehinkt war, diesmal mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 11.977 Zähler besser.

Die Investoren seien hin- und hergerissen zwischen der Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der weiter grassierenden Corona-Pandemie und der Hoffnung auf die rasche Zulassung eines Impfstoffs, die eine Lockerung der Beschränkungen zulasse, sagte Rick Meckler, Partner beim Vermögensverwalter Cherry Lane. Beim Rohöl änderten die Fortschritte bei der Impfstoff-Entwicklung nichts an den kurzfristig trüben Nachfrage-Aussichten, schrieben die Analysten der ING Bank. Die US-Sorte WTI verbilligte sich um 0,6 Prozent auf 41,08 Dollar je Barrel (159 Liter).

Gewinnerwartungen auf 20-Jahres-Hoch

Insgesamt sei der Optimismus der Anleger aber ungebrochen, schrieben die Experten der Bank of America. Die Wachstums- und Gewinnerwartungen seien ihrer monatlichen Investoren-Umfrage zufolge auf dem höchsten Stand seit 20 Jahren. "Der Markt geht davon aus, dass das Ende des Tunnels bereits in Sichtweite ist", sagte Herald van der Linde, Aktienstratege der HSBC Bank. Am Montag hatte die US-Biotechfirma Moderna bekanntgegeben, dass ihr Corona-Impfstoff in Tests eine Wirksamkeit von fast 95 Prozent zeige. In der vergangenen Woche hatten der Mainzer Konkurrent Biontech und sein US-Partner Pfizer ähnliche Ergebnisse für ihren Wirkstoff veröffentlicht.

Zu den größten Verlierern am US-Aktienmarkt zählten die Titel der US-Apothekenketten Walgreens, CVS, Rite Aid, Cardinal und McKesson, die um bis zu 16 Prozent einbrachen. Der Online-Händler Amazon kündigte seinen Einstieg in das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten an. Das bringe frischen Wind in den Markt, schrieben die Analysten des Brokerhauses Evercore ISI. "Bislang sind Verbraucher mit dem Versand verschreibungspflichtiger Medikamente nicht warm geworden, da der Service geringer ist." Die Aktien von Tesla stiegen dagegen um 8,5 Prozent. Der Elektroauto-Pionier zieht zum 21. Dezember in den S&P 500 ein. Im September hatte sich der Index-Anbieter S&P Dow Jones noch dagegen entschieden.