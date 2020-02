2017 will die Nasa frisches Blut in ihr Astronauten-Team bringen. Rund 18.000 Bewerbungen gehen ein. Am Ende wählt die Nasa elf Männer und Frauen aus. Nun ist die US-Raumfahrtbehörde wieder auf der Suche. Für deutsche Interessenten gibt es aber einen Haken.

ie US-Raumfahrtbehörde Nasa sucht neue Astronauten. Interessierte könnten sich zwischen dem 2. und 31. März bewerben, teilte die Nasa mit.

Die Voraussetzungen sind: US-Staatsbürgerschaft, Master-Abschluss in einem naturwissenschaftlichen Studienfach und mindestens zwei Jahre Berufserfahrung oder mindestens 1000 Stunden Flugtraining. Vor der Aufnahme müssen die Kandidaten zudem einen Fitnesstest bestehen, bevor sie dann möglicherweise zu Mond und Mars aufbrechen könnten.

Bei der bislang letzten Ausschreibung 2017 hatte sich eine Rekordzahl von 18.000 Menschen beworben. Elf Männer und Frauen waren ausgesucht worden und hatten im Januar ihre Ausbildung abgeschlossen. Insgesamt hat die Nasa damit derzeit knapp 50 aktive Astronauten zur Verfügung.