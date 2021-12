Könnte Viagra in Zukunft bei Alzheimer-Patienten eingesetzt werden?

Alzheimer ist die häufigste Form der Demenz. Bislang ist die Krankheit kaum therapierbar. Doch eine neue Studie weckt Hoffnung auf eine neue Behandlungsmöglichkeit - mit einem Medikament, das normalerweise für etwas ganz anderes verwendet wird.

Vor mehr als hundert Jahren entdeckte der Arzt Alois Alzheimer eine Krankheit, die bis heute unheilbar und schwer zu behandeln ist. Weltweit leiden Millionen von Menschen an Alzheimer-Demenz, für die es keine wirksame Behandlung gibt. Eine neue Studie gibt jedoch Anlass zur Hoffnung: Demnach könnte sich Viagra als neue Behandlungsmöglichkeit für Alzheimer herausstellen.

Die in der Zeitschrift "Nature Aging" veröffentlichte Studie zeigt einen Zusammenhang zwischen Sildenafil und der Alzheimer-Krankheit. Sildenafil - der Wirkstoff in der Potenzpille Viagra - wurde nur durch Zufall als nützliches Mittel zur Behandlung von Erektionsstörungen entdeckt. Ursprünglich wurde der Wirkstoff für ein neues Herzmedikament gehalten. Sildenafil wird auch zur Behandlung von Lungenhochdruck eingesetzt und könnte in Zukunft möglicherweise auch zur Behandlung von Alzheimer-Patienten verwendet werden.

Mithilfe eines großen Gen-Mapping-Netzwerks untersuchten Forscher des Cleveland Clinic's Genomic Medicine Institute genetische und andere Daten, um herauszufinden, ob bereits zugelassene Medikamente auch bei Alzheimer-Patienten wirken könnten. Die Forscher analysierten dafür 1600 Medikamente, die von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassen sind.

Wissen Unerwartete Nebenwirkungen Viagra - das blaue Potenz-Wunder

"Der beste Wirkstoffkandidat"

Das Ergebnis der Untersuchung zeigt: Am vielversprechendsten soll der Wirkstoff in der Viagra-Pille sein. "Sildenafil, das in vorklinischen Modellen nachweislich die Kognition und das Gedächtnis deutlich verbessert, erwies sich als der beste Wirkstoffkandidat", sagte Feixiong Cheng, Leiter der Studie, dem britischen "Guardian".

Anschließend nutzten die Forscher und Forscherinnen eine Datenbank mit Versicherungsdaten von mehr als sieben Millionen Menschen in den USA, um den Zusammenhang zwischen Sildenafil und den Folgen der Alzheimer-Krankheit zu untersuchen. Sie verglichen Sildenafil-Benutzer mit Menschen, die das Medikament nicht einnehmen, und stellten signifikante Unterschiede fest: Bei Sildenafil-Benutzern war die Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer zu erkranken, um 69 Prozent geringer als bei Nicht-Sildenafil-Benutzern.

Eine genauere Untersuchung ergab, dass Sildenafil das Wachstum von Gehirnzellen fördert und speziell auf Tau-Proteine abzielt - genau das Protein, das die Zellen im Gehirn mit Nährstoffen versorgt. Der Leiter der Studie, Cheng, weist jedoch in dem Guardian-Interview darauf hin, dass die Studie keinen kausalen Zusammenhang zwischen Sildenafil und der Alzheimer-Krankheit beweisen kann. Weitere klinische Studien mit einer Placebo-Kontrolle bei beiden Geschlechtern seien erforderlich, um die Wirksamkeit von Sildenafil zu bestimmen.