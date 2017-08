Panorama

Unfall in Bayern: Feuerwehrmann entdeckt sterbende Tochter

Nach einem schweren Verkehrsunfall eilt ein Feuerwehrmann zusammen mit seinen Kollegen zu Hilfe. Als er am Unglücksort ankommt, macht er eine schreckliche Entdeckung.

Nach einem Verkehrsunfall hat ein Feuerwehrmann bei Bergungsarbeiten seine eigene Tochter mit tödlichen Verletzungen auf dem Fahrersitz entdeckt. Die Feuerwehrführung des Landkreises Bayreuth bestätigte entsprechende Medienberichte.

Der Unfall ereignete sich nahe Fichtelberg in Bayern. Die 18-Jährige war in einer Kurve von der Straße abgekommen. Mit ihr starb eine 28 Jahre alte Beifahrerin. Der Vater der 18-Jährigen, ein Feuerwehrmann, eilte mit seinen Kollegen sofort zu Hilfe. Erst am Unfallort machte er die schreckliche Entdeckung. Für seine Tochter kam jede Hilfe zu spät.

Eine 16-Jährige auf der Rückbank überlebte schwer verletzt. Man werde dem Mann, seiner Familie und den anderen beteiligten Rettungskräften nun alle Unterstützung zukommen lassen, die nötig sei, sagte Kreisbrandinspektor Herrmann Schreck.

Quelle: n-tv.de