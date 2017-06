Panorama

Unglück in türkischem Wasserpark: Stromschlag tötet fünf Menschen

In einem Wasserpark in der Türkei kommen offenbar drei Kinder durch einen Stromschlag ums Leben. Berichten zufolge steht ein Becken unter Strom. Zwei Personen, die die Kinder retten wollen, sterben demnach ebenfalls.

Bei einem Unglück in einem türkischen Wasserpark sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Drei Kinder hätten am Freitag beim Baden in Akyazi einen Stromschlag erlitten, meldete die Nachrichtenagentur Dogan. Der Manager des Wasserparks und sein Sohn seien in das Becken gesprungen, um zu helfen und dann ebenfalls gestorben.

Die Ursache des Unglücks ist unklar. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu wurden Ermittlungen aufgenommen. Der Bürgermeister von Akyazi, Hasan Akcan, sagte demnach, der Wasserpark habe seit 2012 eine Lizenz. Akyazi liegt im Westen der Türkei etwa 150 Kilometer von Istanbul entfernt.

Quelle: n-tv.de