Hollywood sorgt sich um Jamie Foxx, seit der Schauspieler wegen eines medizinischen Notfalls ins Krankenhaus musste. Während Stars und Fans dazu aufrufen, für den 55-Jährigen zu beten, ist der offenbar wieder wohlauf.

Vor rund einem Monat wurde bekannt, dass Hollywood-Star Jamie Foxx nach "medizinischen Komplikationen" in ein Krankenhaus eingeliefert worden ist. Seitdem brodelt die Gerüchteküche. Nachdem in den Medien widersprüchliche und teils auch alarmierende Berichte über den Gesundheitszustand des Oscarpreisträgers kursierten, hat sich jetzt seine Tochter zu Wort gemeldet.

"Mein Vater hat das Krankenhaus vor Wochen verlassen und erholt sich", schreibt Corinne Foxx in einer Instagram-Story. Ihr Vater habe "gestern Pickleball" gespielt, so die Schauspielerin, die auch Presseagentin ihres Vaters ist. Pickleball ist eine Ballsportart, die an Tennis oder Badminton erinnert. In ihrer Story beklagt Foxx auch die mediale Berichterstattung: "Traurig zu sehen, wie verrückt die Medien spielen", schreibt die 29-Jährige.

Tatsächlich waren in den vergangenen Wochen wenige gesicherte Informationen über den Gesundheitszustand des 55 Jahre alten Hollywood-Stars an die Öffentlichkeit gedrungen. Bekannt wurde unter anderem, dass Foxx und seine Tochter Corinne nicht in der kommenden Staffel der Gameshow "Beat Shazam" zu sehen sein werden. Beim US-Promiportal "TMZ" hieß es, man habe "mit Quellen gesprochen, die Jamie nahestehen und diese Bitte aussprechen - 'Betet für Jamie'". Der Aufruf wurde von zahlreichen Stars und Freunden geteilt, was bei Fans schlimmste Befürchtungen weckte. Das neueste Statement von Corinne Foxx sollte daher für viele eine Erleichterung darstellen. Foxx selbst hatte sich schon vorige Woche zu Wort gemeldet und auf Instagram geschrieben: "Ich weiß all die Liebe zu schätzen! Ich fühle mich gesegnet."