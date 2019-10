Für "A Moment in Time" will 50 Cent (links) unter anderem die Geschichte von 6ix9ine verfilmen lassen.

Rapper 50 Cent will eine Doku-Reihe produzieren, deren Folgen von verschiedenen Prominenten handeln. Unter anderem soll es um Rap-Kollege 6ix9ine gehen, der derzeit wegen Bandenkriminalität im Gefängnis sitzt.

Musik gab es von 50 Cent schon eine ganze Weile nicht mehr, sein letztes Album erschien 2014. Der US-Rapper beackert inzwischen lieber andere Geschäftsfelder und verdingt sich unter anderem als Filmproduzent. Aktuell plant er offenbar eine Doku-Reihe über verschiedene Celebrities, darunter Skandal-Rapper 6ix9ine.

Wie "TMZ" berichtet, soll es in einer Episode von "A Moment In Time" um die Karriere von 6ix9ine gehen. Sie soll von der Gang-Mitgliedschaft des Musikers bei den Nine Trey Bloods handeln, aber auch davon, wie ihn die Behörden hochnahmen und ihn zum Spitzel machten. Zunächst gab es nach Informationen von "TMZ" Streitigkeiten bei der Klärung der Rechte von 6ix9ines Geschichte, doch soll sich die Folge inzwischen bereits in Produktion befinden. Auch Snoop Dogg, Musikproduzent Scott Storch, der ehemalige NBA-Spieler Rafer Alston und 50 Cent selbst bekommen eine Plattform bei "A Moment in Time". Jede einzelne Geschichte soll in sechs bis acht Stunden abgehandelt werden.

Nicht das erste Projekt als Producer

Es ist nicht das erste Mal, dass 50 Cent als Produzent verantwortlich zeichnet. Im März wurde bekannt, dass er an einer Serie über eine New Yorker Gang arbeitet. "Sex Money Murder (The Pistol Pete Story)" heißt das Projekt und ist eine Kooperation zwischen dem Rapper und der Produzentin und Oscar-Gewinnerin Nicole Rocklin. Und im vergangenen Jahr wirkte der 43-Jährige bereits als Executive Producer bei der Serie "The Oath" mit. Auch hier ging es um eine kriminelle Vereinigung.

Rapper 6ix9ine wird vorgeworfen, als Teil einer Gangsterbande mehrere Gewalttaten angeordnet oder daran teilgenommen zu haben. In der Anklage ist die Rede von Drogenhandel und einem bewaffneten Überfall auf ein rivalisierendes Bandenmitglied, bei dem Schüsse fielen. Der 22-Jährige war auf Bewährung und im November erneut verhaftet worden. Eine Freilassung auf Kaution lehnte das Gericht ab, da er als eine wahrscheinliche Gefahr für die Öffentlichkeit angesehen wurde.