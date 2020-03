200.000 Musikfans wollten in diesem Jahr das Jubiläum des Glastonbury Festivals feiern.

Im Juni soll zum 50. Mal das legendäre Glastonbury Festival in Großbritannien stattfinden. Angekündigt sind Megastars wie Tilda Swift und Diana Ross. Nun wurde auch dieses Ereignis aufgrund des Coronavirus abgesagt.

Seit dem vergangenen Wochenende sind in Deutschland sämtliche Veranstaltungen abgesagt. Konzerte finden ebenso wenig statt wie Messen und andere Großevents. Nachdem in den USA bereits das Coachella Festival gecancelt wurde, zieht nun auch Großbritannien nach.

Eigentlich sollte das Glastonbury in diesem Jahr in der Nähe des englischen Dorfes Pilton sein 50. Jubiläum feiern. Nun wurde das für Ende Juni geplante Event jedoch wegen der Verbreitung des Coronavirus abgesagt. Die Veranstalter hofften laut einem offiziellen Statement zwar, dass sich die Situation im Vereinigten Königreich bis Juni verbessere, aber man könne in den kommenden drei Monaten wegen des Virus nicht mit tausenden Helfern vor Ort verbringen, um alles für das Festival vorzubereiten.

Schon 135.000 Tickets verkauft

Unter anderem der Rapper Kendrick Lamar, Ex-Beatle Paul McCartney, Diana Ross und Taylor Swift sollten beim Jubiläums-Glastonbury auf der Bühne stehen. Es gab vor wenigen Monaten sogar Gerüchte, dass die zerstrittenen Brüder Liam und Noel Gallagher mit Oasis auf dem legendären Festival ihre Reunion feiern könnten.

Das Glastonbury Festival ist eine der weltweit größten Open-Air-Veranstaltungen überhaupt. Für 2020 wurden mehr als 200.000 Besucher erwartet, 135.000 Musikfans hatten bereits Tickets vorbestellt. Die Veranstalter wollen es nun bis zum September ermöglichen, dass Vorbesteller Anzahlungen auf das geplante Glastonbury Festival 2021 umbuchen können. Nähere Details sollen noch folgen.