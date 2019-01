Im November verhaftet die Polizei US-Rapper 6ix9ine wegen Bandenzugehörigkeit und mehrerer Gewalttaten. Zum ersten Mal darf ihn jetzt seine Freundin im Gefängnis besuchen und liefert via Instagram ein Bild des Wiedersehens.

Mehrere Raubüberfälle auf Mitglieder rivalisierender Banden, Verabredung zum Mord, Drogen- und Waffenhandel, Schutzgelderpressung - Tekashi 6ix9ine hat mehr Punkte in seiner Anklage als Songs auf dem Debütalbum. Seit November sitzt er im Gefängnis, bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 32 Jahre Haft.

Nun durfte der US-Rapper zum ersten Mal Besuch von seiner Freundin Jade empfangen, die er erst zwei Wochen vor seiner Verhaftung kennengelernt haben soll. Die 22-Jährige schmiss sich für diese Begegnung in einen schicken roten Jogginganzug.

Endlich konnte sie sich für die Geschenke bedanken, die ihr ihr gleichaltriger Freund aus dem Knast zukommen ließ. Zum Geburtstag gab es eine 18.000 US-Dollar teure Rolex in Weiß- und Roségold, besetzt mit 24-Karat-Diamanten. Weihnachten stand dann ein schwarzer Mercedes AMG G65 im Wert von mehr als 225.000 US-Dollar vor ihrer Tür.

Null Bock auf Ehevertrag

Das Foto ihrer ersten Begegnung nach all den Wochen postete Jade bei Instagram. Darauf hat 6ix9ine ihren Hintern fest im Griff. Zwar bekam das Foto in wenigen Stunden rund 160.000 Likes, doch werfen ihr Fans des Rappers immer wieder vor, nur an dessen Ruhm und Geld interessiert zu sein. Anfang Dezember postete Jade ein Foto von sich mit "69"-Tattoo und dem Hashtag #noprenup, also #keinEhevertrag.

6ix9ine, der mit bürgerlichem Namen Daniel Hernandez heißt und früher auch unter dem Namen Tekashi69 aufgetreten ist, ist so erfolgreich wie umstritten. Zusammen mit Nicki Minaj hatte er im letzten Sommer den Single-Hit "Fefe". Im November dann erschien mit "Dummy Boy" sein erstes Album.

Aber vor allem das Äußere des 22-jährigen Musikers ist auffällig: Er trägt Dreadlocks in Regenbogenfarben, jede Menge Tattoos, eine Vielzahl davon im Gesicht, und bunte Zahnaufsätze, sogenannte Grills.