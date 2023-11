Dieser Auftritt dürfte etwas skurril anmuten: Demnächst spielen Oliver und Amira Pocher zusammen bei "Wer wird Millionär?" für den guten Zweck. Bei der Aufzeichnung der Show waren die beiden zwar schon getrennt, lieferten sich aber noch keinen Rosenkrieg.

Amira und Oliver Pocher werden noch einmal gemeinsam in einer TV-Show zu sehen sein. Das Ex-Paar tritt beim diesjährigen "Wer wird Millionär? Prominenten-Special" am 16. November (20.15 bei RTL und auch auf RTL+ abrufbar) als Team an, wie RTL mitteilte.

In Günther Jauchs Show versuchen die beiden, die Million für den guten Zweck zu erspielen. Weitere Stars im "Prominenten-Special" sind außerdem Sänger Sasha, Fußballexperte Reiner Calmund und Komiker Torsten Sträter.

Die Aufzeichnung der Sendung fand bereits Mitte Oktober statt. Damals waren Amira und Oliver Pocher schon getrennt, aber noch freundschaftlich miteinander verbunden.

Zwei neue Podcasts

Die beiden waren sieben Jahre lang ein Paar. Kurz nach der Hochzeit im Oktober 2019 kam ihr erster gemeinsamer Sohn zur Welt. Im Dezember 2020 folgte Sohn Nummer zwei. Im Sommer 2023 sprachen die beiden dann über Eheprobleme - Ende August gaben sie schließlich ihre Trennung bekannt.

Oliver Pocher hat aus seiner ersten Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden noch drei weitere Kinder. Mit ihr führt er gerade den einst mit Amira begonnenen Podcast als "Die Pochers! Frisch recycelt" fort. Auf Instagram hatte er im Oktober das Ende des gemeinsamen Podcasts mit seiner Noch-Ehefrau bekannt gegeben, nachdem Gerüchte um eine angebliche neue Liebe von Amira Pocher aufgekommen waren.

Auch bei Amira Pocher geht es mit einem Podcast weiter, der in der Familie bleibt. Sie talkt künftig mit ihrem Bruder Hima, wie vor Kurzem bekannt gegeben wurde.

"Der Liebeskasper" geht auf Tour

Vor allem Oliver Pocher stichelt gegen seine Noch-Frau öffentlich, seit über einen neuen Mann an ihrer Seite spekuliert wird. So gab er etwa RTL-Moderatorin Frauke Ludowig zwei lange Interviews, in denen er kein Blatt vor den Mund nahm. Unter anderem attestierte er seiner Verflossenen mangelnde "emotionale Reife" und ließ durchblicken, dass er sich von ihr betrogen fühle.

Der Comedian will die Trennung auch auf der Bühne verarbeiten. Gegenüber Ludowig erklärte er, Comedy sei sein "Ventil". Er sei "noch nicht ganz fertig mit der Veranstaltung". Der 45-Jährige kündigte eine neue Comedy-Tour angekündigt. Sie trägt den Titel "Der Liebeskasper" und startet am 5. Januar im baden-württembergischen Rust.