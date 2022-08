Andrej Mangold wird als einer der ersten Kandidaten für das RTL-Dschungelcamp 2023 gehandelt. Doch ist das nicht die einzige Neuigkeit aus dem Leben des Ex-Bachelors. Der 35-Jährige stellt in den sozialen Medien jetzt auch gleich noch eine neue Liebe vor.

Das Leben von Andrej Mangold ist im Moment von Aufs und Abs geprägt. Nachdem er bei dem erst im Mai eröffneten Club am Ballermann auf Mallorca kürzlich schon wieder als Teilhaber ausstieg, soll er nun einer der ersten Kandidaten für die RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Anfang kommenden Jahres sein. Jetzt macht er in den sozialen Medien zudem öffentlich, dass es in der Liebe für ihn wieder bergauf geht.

Fast zwei Jahre lang war der ehemalige "Bachelor" offiziell Single, in einem Video bei Instagram präsentiert er jetzt aber eine neue Frau an seiner Seite. Und auch die hier vorgestellte Annika Jung bestätigt die noch junge Beziehung zu dem Reality-Star.

Noch vor einigen Wochen hatte Mangold im Gespräch mit RTL erklärt, es sei nicht einfach, als prominente Person jemanden kennenzulernen. Allerdings soll es die 32-jährige Jung zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben bereits gegeben haben, kennen sich die zwei doch bereits seit einem Urlaub auf Mykonos vor einem Jahr, wo sie ein gemeinsamer Freund einander vorstellte. "Nach anfänglich eher sporadischem Kontakt, der immer mehr und intensiver wurde, haben wir vor ein paar Wochen gemerkt, dass unsere Treffen mittlerweile viel mehr als nur eine reine Freundschaft sind", zitiert die "Bild"-Zeitung den einstigen Basketball-Profi.

Gänzlich unbekannt ist Annika Jung aber auch selbst nicht. Die Influencerin kann immerhin auf mehr als 500.000 Abonnenten bei Instagram verweisen, wo sie Werbung für verschiedene Produkte macht. Die Münchnerin selbst bezeichnet sich dort als "Digital Creator". Mangold hingegen beschreibt sie bei "Bild" lieber so: "Anni ist eine kluge, wunderschöne und selbstständige Frau, die mit Anfang 30 mit beiden Beinen mitten im Leben steht. (...) Für uns war es eine tolle Erkenntnis, dass da endlich jemand ist, der an einem als Mensch interessiert ist." Und weiter heißt es im Text: "Ich liebe ihre Ausstrahlung, wie sie lächelt, wie positiv sie durchs Leben geht und wie sie mich jeden Tag zum Lachen bringt."

Andrej Mangold war 2019 als "Der Bachelor" bei RTL zu sehen, wo er seine letzte Rose Jennifer Lange gab, mit der er im Anschluss auch eine ganze Weile zusammen blieb. Die zwei nahmen 2020 sogar gemeinsam an der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" teil, bei der Mangold allerdings nicht besonders gut wegkam und kaum Sympathiepunkte sammeln konnte. Im November 2020 dann trennte sich das Reality-Paar.