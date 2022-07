So sieht man Angelina Jolie nur selten: Am Sonntagabend besucht die Hollywood-Schauspielerin mit ihrer 16-jährigen Tochter Shiloh ein Konzert der italienischen ESC-Gewinner Måneskin. Gemeinsam wird gelacht, getanzt und geklatscht.

Toller Mutter-Tochter-Ausflug von Angelina Jolie und Shiloh Jolie-Pitt in Rom. Wie viele Bilder belegen, besuchten die beiden am Samstagabend ein Konzert der Glamrock-Band Måneskin in der italienischen Hauptstadt. Gemeinsam lauschten sie im Publikum breit grinsend den Klängen der Eurovision-Sieger aus dem Jahr 2021 und tanzten ausgelassen in dem zum Veranstaltungsort umgebauten altehrwürdigen Circus Maximus.

Die zwei hatten sichtlich Spaß. (Foto: IMAGO/Independent Photo Agency Int.)

Shiloh ist die erste leibliche Tochter von Angelina Jolie und ihrem Ex-Mann Brad Pitt und erblickte am 27. Mai 2006 in Namibia das Licht der Welt. Sie ist für ihren Musik- und Tanz-Faible bekannt. Erst vor wenigen Wochen veröffentlichte der Choreograf Hamilton Evans ein Video mit der 16-Jährigen, in dem sie in seiner Tanzgruppe zu Doja Cats Hit "Vegas" performt. Das Video wurde umgehend zu einem viralen Hit.

Angelina Jolie und Brad Pitt sollen "sehr stolz" auf ihre Tochter sein, zitierte "Us Weekly" seinerzeit eine nicht näher benannte Quelle. "Sie hätten kein Problem damit, wenn sie es professionell machen möchte, aber sie drängen es ihr keineswegs auf". Shiloh "liebt das Tanzen, sie ist sehr talentiert und geht seit ein paar Jahren zu diesen Kursen." Schon zuvor war sie mit Tanzeinlagen auf Tiktok viral gegangen und hatte so für Schlagzeilen gesorgt.

Måneskin wurden dank ihres Triumphs beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam mit ihrem Hit "Zitti e buoni" überregional bekannt. Zuvor schafften sie in ihrem Heimatland Italien mit ihrer Teilnahme an der Castingshow "X Factor" den Durchbruch. Måneskin stehen für einen progressiven Musikmix aus Rock, Pop und Reggae. Dank seines androgynen Äußeren und seiner extrovertierten Bühnenpräsenz wurde Frontmann Damiano David weltweit zur Stilikone.