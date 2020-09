Auch vier Jahre nach ihrer Trennung fliegen zwischen Brad Pitt und Angelina Jolie offenbar noch immer die Fetzen. Jüngster Stein des Anstoßes: sein Techtelmechtel mit dem deutschen Model Nicole Poturalski. Die Affäre macht Jolie angeblich fuchsteufelswild.

Drum prüfe, wer sich ewig bindet, heißt es bekanntlich. Doch Brad Pitt und Angelina Jolie scheint bei ihrer Prüfung dann doch der eine oder andere Fehler unterlaufen zu sein. Nicht nur, weil aus ihrem ewigen Bund trotz sechs gemeinsamer Kinder - drei davon leiblich und drei adoptiert - nichts geworden ist. Sondern auch, weil sie sich seit ihrer Trennung gegenseitig nicht das Schwarze unter den Fingernägeln zu gönnen scheinen.

Seit vergangenem Jahr sind Pitt und Jolie offiziell wieder Single. Doch der Rosenkrieg zwischen den beiden tobt bereits, seit sie 2016 wegen der berühmt-berüchtigten "unüberbrückbaren Differenzen" die Scheidung eingereicht hat. Dass Pitt sich nach längerer Trauerphase nun wieder ins Liebesgetümmel stürzt, trägt dabei nicht gerade zur Entspannung des Verhältnisses bei. Im Gegenteil.

"Außer sich und fassungslos"

So soll Jolie über die aktuelle Affäre ihres Verflossenen mit dem deutschen Model Nicole Poturalski alles andere als entzückt sein. Nun gut, das Techtelmechtel an sich wäre ihr womöglich noch schnuppe, aber wie und vor allem wo es sich Pitt und seine neue Flamme zuletzt gut gehen ließen, soll die ehemalige "Lara Croft"-Darstellerin regelrecht auf die Palme gebracht haben.

Das jedenfalls berichtet die Zeitung "The Sunday Mirror" unter Berufung auf namentlich nicht genannte Informanten. "Angie ist außer sich und völlig fassungslos, dass Brad so tief sinken konnte", wird etwa ein angeblicher Insider zitiert. Weiterhin heißt es: "Sie hatte große Hoffnungen, dass sich die Lage nach einem schrecklichen Sommer voller Auseinandersetzungen beruhigen würde, aber das ist jetzt komplett vom Tisch." Jolie mache es "wütend, dass er so öffentlich mit diesem Mädchen durch Europa tingelt, anstatt sein Liebesleben privat und würdevoll diskret zu halten".

Poturalski strahlt auf Blumenwiese

Pitt und Poturalski waren zuletzt gemeinsam in Frankreich gesichtet worden. Jolie ist angeblich vor allem darüber erzürnt, dass ihr Ex die Deutsche mit auf das Château Miraval genommen hat. Pitt und Jolie hatten das Weingut in der Provence einst erworben. 2014 gaben sie sich hier in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Dass der 56-Jährige nun seine 27-jährige Affäre mit hierhin genommen haben soll, empfinde Jolie als "außerordentlich geschmacklos und unangemessen", erklären die Informanten stellvertretend für die Schauspielerin im "The Sunday Mirror".

Wie immer gilt, bei derartigen Angaben aus dritter Quelle eine gewisse Vorsicht in der Beurteilung walten zu lassen. Poturalski liefert derweil auf ihrer Instagram-Seite knallharte Fakten. Hier präsentiert sie sich auf einem neuen Schnappschuss freudestrahlend und knapp bekleidet inmitten einer spätsommerlichen Blumenwiese. Zu ihrer Liaison mit Pitt verliert sie dabei jedoch kein Wort.

Erste Gerüchte über das Verhältnis von Pitt und Poturalski waren vor knapp zwei Wochen aufgekommen. Für Gesprächsstoff sorgt dabei auch, dass das Model eigentlich verheiratet ist. Sie und ihr Mann, der Besitzer des Berliner Restaurants "Borchardt", lebten jedoch ein offenes Beziehungsmodell, heißt es.