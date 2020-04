Ashley Graham ist kürzlich zum ersten Mal Mutter geworden. Jetzt nutzt das Model die Zeit in der Isolation, um wieder fit zu werden. Yoga soll ihr dabei helfen. Und Tipps für andere junge Mütter hat sie auch noch.

Am 18. Januar brachte Ashley Graham ihr erstes Kind zur Welt. Sowohl in der Schwangerschaft als auch danach zeigt sie offen, was das für ihren Körper bedeutet. Jetzt ist es für das Plus-Size-Model an der Zeit, wieder fit zu werden. Sie nutzt die Isolation, um Yoga zu praktizieren.

In einem Video bei Instagram sieht man die 32-Jährige bei ihren Übungen, aufgenommen hat sie das Ganze mit Zeitraffer, sodass es weniger nach Entspannung als nach ziemlichem Stress aussieht. Das täuscht natürlich nur, und Graham schreibt dazu: "13 Wochen nach der Geburt und ich fühle mich langsam wieder wie ich selbst." Dann möchte sie noch wissen, wie andere frischgebackene Mütter mit dieser Phase umgehen. "Was macht ihr, um euch wieder wie ihr selbst zu fühlen?", fragt sie.

"Jeder Mensch ist anders"

Eine Userin möchte von Graham wissen, wie viel Gewicht sie in der Schwangerschaft zugelegt und wie sie ohne Sport wieder abgenommen hat. Schon früher einmal sprach das Model von etwa 25 Kilogramm. Sie antwortet ihrer Followerin: "Kein Stress, jeder Mensch ist anders. Du nimmst vielleicht viel zu oder auch nicht. Das Wichtigste ist, in Bewegung zu bleiben. Während der Schwangerschaft und auch danach", lautet ihr Tipp.

Eine andere Abonnentin meint, sie habe vor zwölf Wochen entbunden. Jetzt genieße sie erstmal wieder Drinks mit ihrem Ehemann. Das gefällt Ashley Graham, es wird mit einem Emoji-Herz und einem "Amen" kommentiert.

Eine weitere junge Frau erklärt, sie sei erst vor drei Wochen Mutter geworden und fühle sich mental wie sie selbst, nur körperlich nicht. "Um mich wie ich selbst zu fühlen, mache ich eine Sache pro Tag nur für mich." Dann dankt sie Graham noch für ihre Offenheit, die dann genauso offen antwortet: "Drei Wochen, das ist so besonders! Ich habe nach drei Wochen immer noch wie verrückt geblutet", berichtet sie und wünscht der Mutter eine tolle Zeit mit ihrem Baby.