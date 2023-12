Dass Helene Fischer, ihre Fans und wir alle das noch erleben dürfen: "Atemlos durch die Nacht" hat es tatsächlich erstmals geschafft, an die Spitze der deutschen Single-Charts zu klettern. Was der Originalversion nie vergönnt war, klappt nun mit einer Neuauflage des Songs.

"Atemlos durch die Nacht" mag einer von Helene Fischers größten Hits sein, für die Spitze der Charts hatte es trotzdem nie gereicht - bis jetzt. Eine "Atemlos"-Neuauflage, bei der die Schlagerqueen von Influencerin und Rapperin Shirin David unterstützt wird, schnappt sich nun in den Offiziellen Deutschen Single-Charts den Spitzenplatz. Ermittelt wurde dies vom Marktforschungsinstitut GfK Entertainment.

Fischer und David hatten die Neufassung zusammen bei Thomas Gottschalks "Wetten, dass..?"-Abschied am vergangenen Samstag erstmals live vorgestellt. Mit dem Duett soll auch das zehnjährige Jubiläum des Songs gefeiert werden, der 2013 erstmals veröffentlicht worden war.

"Atemlos durch die Nacht" ist nicht nur das einzige Lied mit mehr als einer Million Downloads in Deutschland. Bisher konnte sich der Song auch insgesamt 118 Wochen in den Charts positionieren und ist damit einer der größten Hits aller Zeiten hierzulande.

Casper holt Platz eins bei den Alben

Die weiteren Platzierungen in den Single-Charts zeigen, dass Weihnachten vor der Tür steht. Der Klassiker "Last Christmas" von Wham! kämpft sich auf den zweiten Platz vor, Mariah Careys "All I Want For Christmas Is You" rangiert auf Position drei. Yakarys "Sonnenbank.mp3" belegt neu den vierten Platz, während mit "Merry Christmas Everyone" von Shakin' Stevens ein weiterer Weihnachtssong die Top Five vollmacht.

Bei den Alben gelingt Rapper Casper mit "Nur Liebe, immer." der höchste Neueinstieg - direkt auf Platz eins. Die Rolling Stones belegen mit "Hackney Diamonds" Rang zwei, Caspers Kollege Kontra K sichert sich mit "Die Hoffnung klaut mir niemand" Position drei. Die Rapperin Badmómzjay ist auf Platz vier frisch im "Survival Mode" und Stray Kids landen mit "Rock-Star" auf der Fünf.