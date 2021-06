Es ist schon seltsam. Jahr für Jahr erweist sich "Das Sonmmerhaus der Stars" als regelrechter Beziehungskiller - und dennoch nehmen immer wieder Paare die Herausforderung an. In diesem Jahr sogar eins mehr, als ursprünglich gedacht.

"Das Sommerhaus der Stars" wird in diesem Jahr rappelvoll. Acht Promi-Paare, die den Einzug wagen, waren bereits bekannt. Nun kommt mit Schauspielerin Jana Pallaske und ihrem Freund Sascha Girndt noch ein weiteres Duo hinzu.

Pallaske ist Herausforderungen der besonderen Art gewöhnt. So nahm sie etwa 2016 bereits an "Let's Dance" teil, wo sie an der Seite von Massimo Sinató bis auf den dritten Platz tanzte. Die 42-Jährige lebt zudem nicht nur in Berlin, sondern auch in einem Baumhaus auf einer Dschungel-Insel in Asien.

Seit 2018 sind sie und Girndt ein Paar. Zumindest räumlich führen die beiden zumeist eine Beziehung auf Distanz, doch gedanklich seien sie sich stets nah, versichert Pallaske. "Wir sind verbunden durch die Verbindung", erklärt sie.

Ausstrahlung ab September

Na, wenn das so ist, sollten die beiden doch auch beste Chancen haben, das "Sommerhaus" gut zu überstehen. Hier treffen sie auf folgende Mitstreiter: den Moderator Mola Adebisi und Adelina Zilai, den "Unter uns"-Schauspieler Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt, die Reality-TV-Stars Samira und Yasin Cilingir, Elisabeth Marie "Sissi" Hofbauer und die Transgender-Ikone Benjamin "Ben" Ryan Melzer, die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Stephan "Steff" Jerkel und Peggy Jerofke, die Schauspielerin Michelle Monballijn und den Reality-TV-Star Mike Cees-Monballijn, den Schauspieler und Theaterregisseur Roland Heitz und die Schauspielerin und Musicaldarstellerin Janina Korn sowie den Partyschlagersänger Almklausi und seine Frau Maritta.

In der Vergangenheit endete der gemeinsame "Sommerhaus"-Aufenthalt nicht selten mit der Trennung eines Paares. Auch so manche Beziehung, die man im vergangenen Jahr noch in der Sendung bestaunen konnte, ist inzwischen zerbrochen, darunter etwa die von Ex-"Bachelor" Andrej Mangold und Jennifer Lange, die von Reality-TV-Star Georgina Fleur und Kubilay Özdemir und die von Chris Broy und Eva Benetatou, die ebenfalls durch den "Bachelor" bekannt wurde. Und das, obwohl Benetatou inzwischen Mutter wurde und auch Fleur ein Kind erwartet.

Wegen der Corona-Pandemie wird "Das Sommerhaus der Stars" wie schon im Vorjahr auch 2021 nicht wie sonst in Portugal, sondern im schönen Bocholt gedreht. Die Ausstrahlung der Show auf RTL ist ab September geplant. Und auch bei TVNOW wird das Format natürlich abrufbar sein.