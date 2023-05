Gute Laune ist ihr Geschäft. Schließlich gehört die als Pornodarstellerin bekannt gewordene Mia Julia Brückner mittlerweile zu den erfolgreichsten Ballermann-Sängerinnen. Doch in ihr drin sieht es oftmals deutlich weniger fröhlich aus, räumt sie nun ein.

Mia Julia Brückner ist es gewöhnt, gute Miene zum mitunter auch bösen Spiel zu machen. Schließlich ist es inzwischen bereits rund 13 Jahre her, dass sie unter dem Pseudonym Mia Magma eine Karriere als Pornodarstellerin einschlug. Als Sängerin von Partyschlagern verfügt sie zudem seit geraumer Zeit über ein zweites Standbein. Mehr noch: Die 36-Jährige, die sich als Interpretin nur kurz und bündig Mia Julia nennt, zählt mittlerweile zu den erfolgreichsten und populärsten Ballermann-Stars.

In einem neuen Podcast des Radioreporters Daniel Danger offenbart Brückner nun allerdings, dass sich ihr Innenleben dann doch häufig von ihrer Außendarstellung unterscheide. "Ich liebe es, wenn ich Menschen auf der Bühne zum Singen oder Lachen bringe und glücklich mache, deshalb liebe ich meinen Job. Aber in mir drin ist es schon oft auch sehr grau", erklärt sie und ergänzt: "Manche Menschen würden das wahrscheinlich gar nicht denken, und ich habe auch noch nie darüber gesprochen, aber ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ich weiß, wie es ist, wenn man mit der grauen Wolke lebt. Es ist komisch, es auszusprechen: Aber diese Depression, die man einfach so in sich hat, da muss man einfach lernen, damit umzugehen."

Rat und Nothilfe bei Suizid-Gefahr und Depressionen Bei Suizidgefahr: Notruf 112

Deutschlandweites Info-Telefon Depression, kostenfrei: 0800 33 44 5 33

Beratung in Krisensituationen: Telefonseelsorge (0800/111-0-111 oder 0800/111-0-222, Anruf kostenfrei) oder Kinder- und Jugendtelefon (Tel.: 0800/111-0-333 oder 116-111)

Bei der Deutschen Depressionshilfe sind regionale Krisendienste und Kliniken zu finden, zudem Tipps für Betroffene und Angehörige.

In der Deutschen Depressionsliga engagieren sich Betroffene und Angehörige. Dort gibt es auch eine E-Mail-Beratung für Depressive.

Eine Übersicht über Selbsthilfegruppen zur Depression bieten die örtlichen Kontaktstellen (KISS).

Den Hörerinnen und Hörern des Podcasts redet Brückner ins Gewissen: "Keiner würde denken, dass ich so bin, und keiner weiß das. Aber es ist in Ordnung, wenn man auch mal traurig ist. Ich merke einfach, dass meine Fans mir unglaublich viel Kraft geben und kann einfach nur appellieren: Hol dir Hilfe, wenn du Hilfe brauchst."

Über dem "Oberbayern" gewohnt

Neben diesem Eingeständnis plaudert die Stimmungssängerin auch noch ein weiteres privates Detail aus: Mehrere Jahre habe sie mit ihrem Ehemann an einem der lautesten Plätze von Palma de Mallorca verbracht. "Peter und ich wohnen jetzt endlich in unserem Traumhaus, an einer Bucht gegenüber von Palma. Heute kann ich es ja verraten: Wir haben jahrelang direkt über dem 'Oberbayern' gelebt. Bis zum Schluss haben wir das immer ganz bewusst für uns behalten, weil auch wir natürlich ein bisschen Privatleben haben möchten. Trotzdem liebe ich meinen Job auf Mallorca noch immer unfassbar doll", so Mia Julia Brückner.

Das "Oberbayern" liegt direkt an der Strandpromenade der Platja de Palma. Es zählt zu den bekanntesten Discos und Auftrittsorten deutscher Partyschlager-Stars auf Mallorca.