Tennislegende Boris Becker ist schon seit Langem von Barbara Becker getrennt. In einem Interview mit RTL sagt diese nun, dass natürlich jeder ein "eigenes Leben" habe. Mit ihren Söhnen Elias und Noah sei der Vater eher kein Gesprächsthema. Ihnen sei klar, dass wenn man weniger wisse, es "immer besser" sei.

Schauspielerin Barbara Becker empfindet sich mit ihren Kindern und ihrem Ex-Mann, dem ehemaligen Tennisprofi Boris Becker, immer noch als Familie. "Es ist wirklich sehr getrennt, muss man sagen, aber wir sind natürlich alles eine Familie", sagt sie in einem Interview mit GALA-Moderatorin Annika Lau bei RTL.

Barbara Becker betonte zugleich, dass sie jetzt fast 22 Jahre geschieden seien und jeder ein "eigenes Leben" habe. "Er hat seines, und die Kinder sind mit ihm und mit mir, und ich habe auch meines." Mit ihren Söhnen Elias und Noah sei der Vater eher kein Gesprächsthema. Ihnen sei klar, dass wenn man weniger wisse, es "immer besser" sei.

Barbara Becker erzählte zudem, dass ihre beiden Jungen, die in Berlin und New York leben, sie immer wieder in Miami besuchen würden. "Dass sie so oft vorbeikommen, hat, glaube ich, mit dem Wetter zu tun und nicht mit meinen Kochkünsten", so die Designerin im Interview.

Auf die Frage, wie die gemeinsamen Tage aussehen, antwortete Barbara Becker: "Wir machen eigentlich alles zusammen. Wir machen Musik, wir tanzen, wir kochen." Als beste Freunde würde sie sich und ihre Jungs allerdings nicht beschreiben: "Ne, also es ist schon so, dass ich die Mutter bin und dass es auch verschiedene Themen gibt, (...) wo ich auch sagen möchte 'too much information'. Das wollte ich eigentlich auch gar nicht."

Nach der Scheidung ihrer Eltern im Jahr 2001 wuchsen Noah und Elias Becker bei ihrer Mutter in den USA auf. Ihr Vater war im April 2022 in London wegen Insolvenzvergehen zu 30 Monaten Haft verurteilt worden, von denen 15 Monate zur Bewährung ausgesetzt waren. Er kam aber schon im Dezember nach weniger als acht Monaten Haft frei.

Das ganze Interview mit Barbara Becker zeigt RTL an diesem Samstag um 17:45 Uhr in einer neuen Ausgabe von GALA.