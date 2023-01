Entsprechende Gerüchte gab es bereits, nun ist es auch offiziell: Boris Beckers Tochter Anna Ermakova wird in der kommenden Staffel von "Let's Dance" versuchen, Joachim Llambi und Co mit ihren Tanzkünsten zu beeindrucken. Damit stehen alle 14 Kandidatinnen und Kandidaten der Show nun fest.

Mit ihr ist das prominente Teilnehmerfeld der kommenden "Let's Dance"-Staffel komplett: Boris Beckers Tochter Anna Ermakova wird ab dem 17. Februar in der beliebten RTL-Show (auch auf RTL+ abrufbar) mit 13 weiteren Promis um den Titel "Dancing Star 2023" kämpfen. Das hat der Sender nun offiziell bestätigt.

Anna Ermakova arbeitet bereits seit Jahren an ihrer Karriere als Model - und tritt damit in die Fußstapfen ihrer Mutter Angela Ermakova, die früher ebenfalls auf dem Laufsteg zu Hause war. Dass ihr Vater Boris Becker unlängst nach rund sieben Monaten aus einem Gefängnis in England entlassen wurde, dürfte die 22-Jährige gefreut haben. Schließlich verriet sie im Juli 2022 dem Magazin "Bunte" ihren Wunsch, "dass er früher aus dem Gefängnis kommt".

Becker war Ende April 2022 in London wegen Insolvenzverschleppung zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Im Dezember kam er jedoch vorzeitig frei und wurde nach Deutschland abgeschoben. Vielleicht wird er ja den einen oder anderen Auftritt seiner Tochter in der Show live verfolgen ...

Vom Sternekoch bis zur "Bachelorette"

Bald erfahren werden wir zudem, ob Ermakova von ihrer bisherigen Modellaufbahn auf dem Tanzparkett profitieren kann. Antreten wird sie dort gegen "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Star Chryssanthi Kavazi, Koch-Influencerin und Model Sally Özcan, Youtuberin Julia Beautx, Ex-"Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin Alex Mariah Peter sowie Ex-"Bachelorette" Sharon Battiste.

Die Promi-Herren, die dieses Jahr bei "Let's Dance" mitmachen, sind Youtube- und Twitch-Star Jens "Knossi" Knossalla, Mentalist Timon Krause, der ehemalige Profi-Kunstturner Philipp Boy, Content Creator Younes Zarou, Sternekoch Ali Güngörmüş, Handball-Star Michael "Mimi" Kraus und Comedian Abdelkarim.

Die Kennenlernshow der 16. Staffel, bei der die Promis erfahren, mit welchem Tanzprofi sie den Wettbewerb bestreiten, zeigt RTL am 17. Februar um 20.15 Uhr.