Seit den seligen Zeiten von Paola und Kurt Felix hat ein halbes Dutzend Männer versucht, "Verstehen Sie Spaß" Überlebenshilfe zu leisten. Nach dem angekündigten Abschied von Guido Cantz soll nun aber offenbar eine Frau ihr Glück versuchen: Barbara Schöneberger. Das Zeug dazu hätte sie sicher.

Wir schreiben das Jahr 2021. Alle TV-Dinosaurier sind tot. Wirklich alle? Nein! "Verstehen Sie Spaß?" sendet schließlich auch nach über 40 Jahren weiter fröhlich vor sich hin. Doof nur, dass die Zuschauerzahlen auch hier immer weiter gesunken sind. Lockte die Show zu ihren Anfangszeiten noch über 20 Millionen Menschen vor die Fernsehgeräte, waren es zuletzt gerade noch 4 Millionen.

Womöglich ein Grund, weshalb Moderator Guido Cantz angekündigt hat, Ende 2021 nach etwas mehr als zehn Jahren den Job als Ober-Spaßvogel der Nation an den Nagel zu hängen. Doch wer soll ihm nachfolgen und womöglich gar eines der letzten TV-Lagerfeuer noch einmal zum Lodern bringen?

Allzweckwaffe Schöneberger

Na klar, Barbara Schöneberger. Das jedenfalls will die "Bild"-Zeitung herausgefunden haben. Ihren Informationen zufolge baggert der zuständige Südwestrundfunk (SWR) bereits fleißig an der 47-Jährigen. Erste Verhandlungen würden laufen. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es aber weder vonseiten des Senders noch von Schöneberger.

Die Entertainerin hätte vielleicht tatsächlich das Zeug dazu, "Verstehen Sie Spaß?" noch einmal aus dem Quoten-Keller zu holen. Schließlich ist sie längst so etwas wie eine Allzweckwaffe, wenn es um Unterhaltungsformate geht - egal, ob sie sich bei RTL zwischen Thomas Gottschalk und Günther Jauch wirft, ob sie die jüngste Pleite beim Eurovision Song Contest einfach wegmoderiert oder ob sie in der "NDR Talk Show" alle an die Wand quasselt.

Von Karl Dall bis Cherno Jobatey

Zudem wäre Schöneberger die allererste Frau, die in Alleinverantwortung die Spaßkanone mit versteckter Kamera mimt. Show-Erfinder Kurt Felix holte drei Jahre nach der ersten Ausstrahlung zwar seine Frau Paola mit an Bord - seither moderierten die beiden "Verstehen Sie Spaß?" jedoch als Duo. Was dann folgte, waren sechs mehr oder minder Spaß verstehende Männer: Karl Dall (1983 - 1990), Harald Schmidt (1992 - 1995), Dieter Hallervorden (1996 - 1997), Cherno Jobatey (1998 - 2002), Frank Elstner (2002 - 2009) und zuletzt eben Guido Cantz.

Eines zumindest ist unstrittig: Schlechter als mit Jobatey kann es eigentlich nicht werden. Von daher: Go, Barbara!