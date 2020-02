Während Prinz Harry und seine Frau Meghan gerade versuchen, allen neugierigen Blicken möglichst zu entgehen, steuert ein anderes royales Paar direkt aufs Rampenlicht zu: Prinzessin Beatrice und ihr Verlobter Edoardo Mapelli Mozzi. Sie werden schließlich schon bald vor den Traualtar treten.

Die Hochzeit von Prinzessin Beatrice von York und Edoardo Mapelli Mozzi wird am Freitag, den 29. Mai 2020, stattfinden. Das gab der Palast nun bekannt. Die beiden hatten sich im vergangenen September in Italien verlobt, nachdem sie elf Monate liiert waren.

Queen Elizabeth II. habe ihre Erlaubnis dafür gegeben, die Zeremonie in der Chapel Royal im St James's Palace in London abzuhalten, wird in dem Statement weiter erklärt. Anschließend werde es einen privaten Empfang geben, der von der Queen ausgerichtet wird. Dieser finde in den Gärten des Buckingham Palastes statt.

Bringt Prinz Andrew sie zum Altar?

Die 31-jährige Beatrice ist die älteste Tochter von Prinz Andrew und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson. Andrew war im vergangenen Jahr wegen des Epstein-Skandals, in dem auch er mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs konfrontiert ist, von seinen royalen Aufgaben zurückgetreten. Britischen Medienberichten zufolge soll er seine Tochter dennoch zum Altar führen.

Mapelli Mozzi wiederum ist im Immobiliengeschäft tätig. Er kennt Beatrice bereits seit seiner Kindheit, da seine Eltern mit Prinz Andrew und Sarah Ferguson lange eng befreundet waren. Vor seiner Beziehung mit Beatrice war Mapelli Mozzi schon einmal mit einer US-amerikanischen Architektin verlobt. Mit ihr hat er auch einen gemeinsamen Sohn.

Beatrices Schwester, Prinzessin Eugenie, hatte 2018 Jack Brooksbank in der St George's Chapel im Schloss Windsor geheiratet. Dort hatten sich auch ihr Cousin Prinz Harry und seine Frau, Herzogin Meghan, das Jawort gegeben. Beatrice und Mapelli Mozzi wollen ihre Eheschließung dagegen angeblich zurückhaltender feiern. Dennoch dürfte ihnen am 29. Mai jede Menge Aufmerksamkeit gewiss sein.