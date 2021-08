Herzogin Meghan hat ihren 40. Geburtstag genutzt, um mal wieder ein Lebenszeichen aus den USA zu senden. In einem Video ruft sie nicht nur eine Benefiz-Kampagne ins Leben, sie hat auch ein paar Gimmicks in den spaßigen Clip eingebaut. Ihr Mann, Prinz Harry, ist auch dabei.

Am Mittwoch hat Herzogin Meghan runden Geburtstag gefeiert. Doch nicht nur deshalb dreht sich bei ihr gerade alles um die Zahl 40. So brachte die ehemalige "Suits"-Schauspielerin an ihrem Ehrentag auch eine neue Wohltätigkeitskampagne auf den Weg, der sie den Titel "40x40" verliehen hat. Vorgestellt hat sie die Aktion in einem launigen Clip, gemeinsam mit der mit ihr befreundeten Schauspielkollegin Melissa McCarthy.

Ziel der Kampagne soll es sein, Frauen auf der ganzen Welt zu helfen, die wegen der Corona-Pandemie ihre Arbeit verloren haben oder aufgeben mussten. Meghan will dabei mit 40 Freundinnen und Freunden mit gutem Beispiel vorangehen.

Zeit als Geschenk

Durch ihren 40. Geburtstag sei ihr mehr denn je bewusst geworden, "dass Zeit zu den größten und wichtigsten Geschenken zählt", erläutert die Herzogin. Das eigene Leben müsse aber auch genutzt werden, um anderen Menschen zu helfen. Etwa, indem man ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht.

"Was würde passieren, wenn wir alle 40 Minuten dafür aufbrächten, jemand anderem zu helfen oder in der Not Rat zu geben?", sinniert der frühere Serien-Star. "Und was würde passieren, wenn wir unsere Freunde fragten, dasselbe zu tun?" Sie habe daraufhin "40 Freunde, Aktivisten, Sportler, Künstler und Führungskräfte" darum gebeten, ebenfalls jeweils 40 Minuten für die gute Sache aufzuwenden - also "40x40".

Der Prinz jongliert

Zu den 40 Personen, die Meghan für ihre Kampagne gewonnen hat, gehört auch Melissa McCarthy. In dem gemeinsamen Clip erklärt ihr die Herzogin noch einmal persönlich, wie die Aktion funktionieren soll. Das heißt, nachdem die redselige McCarthy sie endlich zu Wort kommen lässt.

Wer Interesse hat, selbst an "40x40" teilzunehmen und gute Ideen dafür hat, kann diese per Kontaktformular auf der gemeinsamen Homepage von Meghan und ihrem Mann abschicken. Und wer Prinz Harrys mühsame Versuche als Jongleur sehen will, sollte sich das Geburtstags-Video seiner Frau unbedingt bis zum Ende ansehen.

Erstes Foto von Lili?

Doch das ist nicht die einzige versteckte Botschaft, die Meghan in dem Clip untergebracht hat. So sind am Anfang des Videos auf ihrem Schreibtisch auch kurz einige Fotos zu sehen. Zwar sind die Bilder verschwommen, dennoch könnten erste Fotos von Töchterchen Lili (2 Monate) dabei sein. Ein weiteres könnte Sohn Archie (2) zeigen, wie er seine kleine Schwester im Arm hält.

Klar zu erkennen sind dagegen die beiden weißgoldenen Halsketten, die die Herzogin angelegt hat. Die funkelnden Diamanten an den Ketten des Designers Logan Hollowell aus Los Angeles symbolisieren die Sternzeichen ihrer beiden Kinder: Stier (Archie) und Zwillinge (Lili). Laut "Daily Mail" kostet eine Kette 1283 Pfund (umgerechnet etwa 1506 Euro).

Und noch ein Liebling ist im Clip zu sehen: Meghans Beagle Guy schläft hinter seinem Frauchen auf einem Hundekissen. Im Laufe des Videos wacht er auf und schaut in die Kamera. Der Hund war 2017 zusammen mit der damaligen Schauspielerin zu Prinz Harry in den Kensington Palast gezogen. Sie hatte ihn adoptiert, als sie noch in Toronto, Kanada, lebte und eine Hauptrolle in "Suits" spielte.