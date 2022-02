Die meisten kennen ihn wohl aus der Serie "4 Blocks", in der er einen waschechten Gangster spielt. Nun muss sich Kida Khodr Ramadan auch im echten Leben vor Gericht verantworten. Der Schauspieler war ziemlich oft mit dem Auto unterwegs, obwohl er gar keinen Führerschein mehr besitzt.

Als Clan-Chef in der Dramaserie "4 Blocks" hat Kida Khodr Ramadan so einiges auf dem Kerbholz. Nun machte er seiner Rolle auch im echten Leben alle Ehre und musste sich vor Gericht verantworten, wie die "B.Z." berichtet. Demnach steuerte der Schauspieler mehrfach ein Auto, "ohne die erforderliche Fahrerlaubnis" zu besitzen.

Am Montag fand vor dem Berliner Amtsgericht der Prozess statt. Dort erschien der gebürtige Libanese laut "B.Z." zwar. Als er jedoch die Journalisten gesehen habe, sei er direkt wieder verschwunden, so die Zeitung. So habe die Verhandlung ohne ihn und unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden.

Schuldig in 33 Fällen

Wie "B.Z." weiter berichtet, soll der 45-Jährige schon vor Jahren seinen Führerschein verloren haben. Damals habe er einen Lkw gelenkt, obwohl er auch dafür keine Lizenz besessen habe. Seit 2020 sei er über 30 Mal illegal am Steuer erwischt worden, zuletzt laut Anklage am 16. Dezember 2021 um 3.40 Uhr am Steuer eines Mercedes. Kida Khodr Ramadan soll außerdem wegen Führerscheindelikten bereits vorbestraft sein. Diese älteren Einträge seien aber bereits aus dem Register gelöscht worden und hätten deswegen nicht vor Gericht angeführt werden können.

Nun entschied das Amtsgericht, den Schauspieler in 33 Fällen zu zehn Monaten Haft zu verurteilen, die zu zwei Jahren auf Bewährung ausgesetzt wurden. In dieser Zeit darf sich der Familienvater nichts mehr zuschulden kommen lassen. Zudem muss er 20.000 Euro an zwei gemeinnützige Einrichtungen zahlen.

Kida Khodr Ramadan wurde für seine Rolle des Ali "Toni" Hamady in "4 Blocks" mit vielen Preisen ausgezeichnet. Im vergangenen Sommer feierte sein Regiedebüt "In Berlin wächst kein Orangenbaum" Premiere. Zuletzt hatte der sechsfache Vater im Interview mit Sat.1 geäußert, er träume von einem "Tatort Neukölln": "Das wird dann halt kein Micky-Maus-'Tatort', sondern sowas 'Miami Vice'-Mäßiges."