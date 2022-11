Seit vier Jahren leidet Blythe Danner bereits an einer seltenen Krebserkrankung. Der Öffentlichkeit verrät die Schauspielerin erst jetzt ihre Diagnose. Doch auch ihre Kinder, Gwyneth und Jake Paltrow, erfahren nicht sofort vom Zustand ihrer Mutter. Sie habe nicht gewollt, dass sie sich Sorgen machten, so die 79-Jährige.

Blythe Danner hat erstmals über ihre Krebserkrankung gesprochen. Dem "People"-Magazin verriet die 79-jährige Schauspielerin und Mutter von Gwyneth Paltrow, dass sie 2018 die Diagnose Mundkrebs erhalten habe.

"Ich fühlte mich plötzlich sehr benommen und vergaß alles", erinnert sie sich. "Und dann spürte ich einen Knoten in meinem Nacken, direkt neben der Stelle, an der Bruce seinen gefunden hatte." Danners Ehemann Bruce Paltrow hatte ebenfalls an einer seltenen Form eines Mundhöhlenkarzinoms gelitten. 2002 starb der Filmproduzent an der Krankheit. "Bist du einsam da oben?", fragte sich Danner nach der Diagnose.

Ihren Kindern, Gwyneth und Jake Paltrow, erzählte sie zunächst nichts. "Ich wollte als Mutter weitermachen, und ich wollte nicht, dass sie sich Sorgen machen", erklärt Blythe Danner. "Ich war natürlich sehr schockiert", erinnert sich ihre berühmte Tochter ebenfalls im Gespräch mit "People". "Es war beängstigend. Und es fühlte sich wirklich unheimlich an, weil es so ähnlich war wie bei meinem Vater", so Paltrow.

Heute geht es Blythe Danner besser. Sie hat Chemotherapien, Bestrahlungen und alternative Therapien hinter sich. 2020 unterzog sie sich der dritten Operation. Dabei konnte das Tumorgewebe entfernt werden. "Es ist eine heimtückische Krankheit", sagt die Schauspielerin, die sich im Rahmen der "Oral Cancer Foundation" für den Kampf gegen den Mundkrebs engagiert. "Aber jetzt geht es mir gut und prima. Und ich bin froh, dass ich noch lebe."