Am Sonntag startet die diesjährige Ausgabe von "I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here!", der britischen Variante des Dschungelcamps. Prominentester Teilnehmer in diesem Jahr ist sicher Sänger Boy George. Und der macht vor Beginn gleich mal eine Ansage.

Mittlerweile ist es Gewissheit: Boy George mischt in diesem Jahr die britische Version des Dschungelcamps auf. Der mit der Formation Culture Club bekannt gewordene Sänger hat sich dabei große Ziele gesteckt. So sagte der 61-Jährige der britischen "Daily Mail": "Ich werde eine Königin sein, Schatz". Und er fügte hinzu: "Es ist verdammt nochmal Zeit, dass ein schwuler Mann gewinnt."

Der für seine androgynen Auftritte berühmte Boy George bestätigte zudem, dass er von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an "I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here!" in diesem Jahr die höchste Gage erhält. 500.000 Pfund sollen es sein, umgerechnet rund 570.000 Euro.

Keine "halbherzige Performance"

Dafür will er sich nach eigenem Bekunden auch kräftig ins Zeug legen. "Hör mal zu, ich denke nicht, du solltest an einer Show wie dieser teilnehmen, wenn du nicht dein Bestes geben willst", so Boy George. "Ich betrete nie die Bühne und denke, ich werde eine halbherzige Performance abliefern."

Die berühmte Dschungel-Kluft habe er selbst überarbeitet, plauderte der Sänger weiter aus. Auf dem olivgrünen Hemd, mit dem die Kandidatinnen und Kandidaten traditionell ins Camp einziehen, brachte er etwa rote Punkte an. Die Produktion habe er dafür vorab nicht um Erlaubnis gebeten, erklärte Boy George. "Ich dachte nicht, dass ich damit durchkommen würde." Ob er sein modifiziertes Hemd am Ende tatsächlich im Camp tragen dürfe, wisse er jedoch noch nicht.

Er macht Yoga und chantet

Um bei Verstand zu bleiben, will Boy George im australischen Busch zudem Yoga praktizieren und chanten. "Ich weiß, dass das einige Leute verärgern wird, also kann ich hoffentlich einen Platz finden, wo ich das machen kann", warnte er seine Mitcamperinnen und -camper schon einmal vor.

Neben Boy George werden noch neun weitere Kandidatinnen und Kandidaten um die Dschungelkrone kämpfen. Zu ihnen zählen etwa der britische Ex-Gesundheitsminister Matt Hancock und Mike Tindall, der erste Royal in der Show. Tindall ist der Ehemann von Queen-Enkelin Zara Tindall.

Deutsche Dschungelcamp-Fans müssen übrigens nicht allzu lange neidisch nach Großbritannien gucken. Auch hierzulande heißt es Anfang kommenden Jahres schließlich wieder: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".