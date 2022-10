Einst war er ein Weltstar. Und noch heute genießt Boy George große Popularität. Doch der Culture-Club-Sänger hat schon so einige Täler in seiner Karriere durchwandert. Nun lotet er auch die Untiefen im Reality-TV aus - er wird Teilnehmer bei der britischen Variante des Dschungelcamps.

"I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" hat einen echten Coup gelandet. So verpflichtete die britische Version des Dschungelcamps nun Kultsänger Boy George für die kommende Staffel, die bereits im November beginnt. Das berichtet die "Daily Mail".

Der Sänger lasse sich seinen Auftritt in der TV-Show teuer bezahlen, heißt es weiter. Sogar vom "größten Vertrag aller Zeiten" in der 20-jährigen Geschichte des Formats ist die Rede. Dem Bericht zufolge soll der Londoner 879.000 britische Pfund und damit etwas mehr als eine Million Euro für die Teilnahme kassieren.

"Es ist mehr als aufregend, dass wir Boy George verpflichtet haben", wird ein Insider der Produktion zitiert. "Es ist schon lange her, dass wir einen großen Weltstar für die Show gewinnen konnten, und er wird zweifellos die Zuschauer anziehen", ist sich der Informant sicher. Der Sänger sei ein "nationaler Schatz", der auch in Australien sehr beliebt sei. Für die Rückkehr der Show nach Down Under sei er deshalb die perfekte Ergänzung. Nachdem das Format wegen der Pandemie zuletzt im britischen Wales produziert worden war, wird nun erstmals wieder in Australien gedreht.

Veganes Essen als Bedingung

Anfang des Jahres hatte Boy George bei einem Auftritt in der Sendung "Saturday Night Takeaway" schon mal durchblicken lassen, dass er sich grundsätzlich eine Teilnahme an "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" vorstellen könne. Im Gespräch mit dem Moderatorenduo Ant & Dec, das auch durch das britische Dschungelcamp führt, machte er jedoch zur Bedingung, dass die Show seine Essgewohnheiten berücksichtigt.

Der Sänger ernährt sich seit vielen Jahren vegan. "Wenn es eine vegane Version gibt, bin ich dabei", so Boy George. Fragt sich nur, wie er die Essensprüfungen im Dschungel unter dieser Prämisse absolvieren will. Aber vielleicht erhält er da ja auch einen ganz besonderen Promi-Bonus.

Boy George wurde 1961 als George Alan O'Dowd geboren. Mit der Formation Culture Club und Hits wie "Do You Really Want to Hurt Me" oder "Karma Chameleon" brachte er es Anfang der 80er-Jahre zu Weltruhm. Später war er auch als Solokünstler und DJ aktiv. Nach einer Reunion seiner Band 2014 ist er aktuell wieder mit Culture Club vereint. An die großen Erfolge aus seinen musikalischen Anfangstagen konnte er zwar nie wieder anknüpfen, dennoch genießt der 61-Jährige nach wie vor eine große Popularität.

Sozialarbeit und Haftstrafe

Dabei erlebte Boy George auch so manchen Tiefpunkt in seiner Karriere. Mehrfach wurde er wegen Drogenbesitzes festgenommen. 2006 wurde er in den USA deshalb auch zu fünf Tagen Sozialarbeit verurteilt. Die Bilder, auf denen der Sänger bei der Straßenreinigung in New York zu sehen war, gingen um die Welt. 2009 verbrachte Boy George in seiner britischen Heimat vier Monate hinter Gittern, da er unter Drogeneinfluss einen Callboy geschlagen hatte.

Boy George gehört nun zu den wenigen wirklich großen Stars, die sich bislang auf das Abenteuer Dschungelcamp eingelassen haben - sei es in Großbritannien oder in Deutschland. A-Promis bei "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" waren bisher etwa der ehemalige "Star Trek"-Schauspieler George Takei, Sänger Limahl oder der frühere Sex-Pistols-Frontmann John Lydon. In Deutschland wurden unter anderem die Verpflichtungen von Schauspieler Helmut Berger, Ex-Verkehrsminister Günther Krause oder Hollywood-Star Brigitte Nielsen, die sogar zwei Mal mitmachte, als großer Coup gefeiert.