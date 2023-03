Einst wohnte er dort mit Angelina Jolie und den gemeinsamen Kindern. Nun verkauft Hollywood-Star Brad Pitt seine Villa in Kalifornien für eine stattliche Summe. Der Verkauf könnte finanzielle Gründe haben.

Hollywood-Star Brad Pitt hat sein Anwesen in Los Feliz, Kalifornien, angeblich für 39 Millionen US-Dollar (knapp 36 Millionen Euro) verkauft. Das berichtet "TMZ". 1994 hatte er demnach noch 1,7 Millionen Dollar (1,6 Millionen Euro) für das Haus von Horror-Ikone Cassandra Peterson bezahlt. Der Schauspieler steckte in den fast drei Jahrzehnten aber auch viel Geld und Arbeit in die Umgestaltung. Eigentlich war das Anwesen im Januar sogar noch für 45 Millionen US-Dollar gelistet. Nun bringt das Haus, in dem er einst mit Ex-Frau Angelina Jolie und den sechs gemeinsamen Kindern wohnte, also etwas weniger ein.

Das beeindruckende Anwesen liegt in einer geschlossenen Wohnanlage und ist reich an Geschichte, die sich über 110 Jahre erstreckt. Es soll 1910 von einem Ölbaron erbaut worden sein. Rocklegende Jimi Hendrix (1942-1970) schrieb hier 1967 angeblich seinen Hit "May This Be Love".

Brad Pitt hat Jahre damit verbracht, das Anwesen mit einem Team von Weltklasse-Architekten und Designern zu renovieren und zu erweitern, er kaufte eine Reihe angrenzender Grundstücke. Allein das Haupthaus umfasst rund 620 Quadratmeter mit fünf Schlafzimmern und fünf Bädern. Üppige Vegetation - vor allem viele Bäume - sorgt für Privatsphäre. Es gibt zwei Swimmingpools mit einem Jacuzzi und einen großen Koi-Teich, einen Skatepark, ein Kino, eine Garage für Pitts Motorradsammlung und mindestens vier Gästehäuser.

Doch warum will der 59-Jährige hier überhaupt weg? Der "Fight Club"-Darsteller will laut dem Bericht angeblich von Los Angeles in ein 40-Millionen-Dollar-Domizil in der kleinen Strandstadt Carmel in Nordkalifornien umziehen. Der Umzug erfolgt demnach kurz vor dem 1. April, wenn in Los Angeles die neue "Villensteuer" in Kraft tritt, auch ULA-Steuer genannt. Mit dieser wird beim Verkauf von Immobilien im Wert von mehr als fünf Millionen Dollar eine Übertragungssteuer von vier Prozent fällig. Bei Verkäufen im Wert von über zehn Millionen Dollar steigt die Abgabe gar auf 5,5 Prozent. Damit will die Stadt den öffentlichen Wohnungsbau stärken, um die wachsende Obdachlosenkrise in Los Angeles bekämpfen.