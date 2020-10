Seit ihrer Trennung vor vier Jahren streiten sich Angelina Jolie und Brad Pitt außergerichtlich um die sechs gemeinsamen Kinder. Pitt möchte, dass das Sorgerecht gleichmäßig aufgeteilt wird. Dafür scheint inzwischen auch eine Verhandlung nicht mehr ausgeschlossen.

Der Sorgerechtsstreit zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt geht in eine neue Runde. Angeblich fordert Pitt, dass das Sorgerecht für ihre sechs gemeinsamen Kinder zu gleichen Teilen aufgeteilt wird. Das will zumindest die US-Seite "Entertainment Tonight" von einer nicht näher benannten Quelle erfahren haben.

"Brad hätte gerne, dass das Sorgerecht 50 zu 50 aufgeteilt wird und es auch so bleibt", so die Quelle. Jolie wolle fair bleiben was das betreffe, heißt es weiter. Allerdings sei die 45-Jährige mit den Kindern "sehr strukturiert", dennoch habe Pitt große Hoffnungen, dass eine Vereinbarung getroffen werde könne, die auch umsetzbar sei.

Dies soll nun in einer Anhörung vor Gericht erneut entschieden werden. Das Ex-Paar hatte eigentlich 2018 bereits eine Sorgerechtsvereinbarung ausgehandelt und unterschrieben. Allerdings waren weitere Verhandlungen in der Sache kürzlich ins Stocken geraten. Jolie wollte im August 2020 den Scheidungsrichter ihres Verfahrens, John W. Ouderkirk, von ihrem Fall abziehen lassen. Dieser sei angeblich befangen.

Gerichtsverhandlung unausweichlich?

Brad Pitt hat angeblich seit Jahren versucht eine Auseinandersetzung vor Gericht zu verhindern, so die Quelle weiter. Allerdings habe er jetzt das Gefühl, dass ihm "keine Wahl mehr" gelassen werde.

Angelina Jolie und Brad Pitt lernten sich bei den Dreharbeiten zu "Mr. and Mrs. Smith" kennen und lieben. Sie sind Eltern von drei leiblichen und drei adoptierten Kindern im Alter zwischen 12 und 19 Jahren. Die Hochzeit fand 2012 statt. Das zweigeteilte Scheidungsverfahren läuft seit 2016 - während sie seit 2019 offiziell geschieden sind.

Zuletzt soll Jolie wütend auf ihren Ex gewesen sein, als der 56-Jährige mit seiner mutmaßlichen neuen Freundin Nicole Poturalski in den Urlaub flog. Dafür hatte er sich nämlich ausgerechnet Frankreich ausgesucht. Dort residierte er mit dem 27-jährigen Model aus Deutschland im Château Miraval. Pitt und Jolie hatten das Weingut in der Provence einst gemeinsam erworben. 2014 gaben sie sich hier in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Die Entscheidung, dort mit Poturalski Zeit zu zweit zu verbringen, dürfte im Sorgerechtsstreit nicht unbedingt für geglättete Wogen sorgen.