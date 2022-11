"Breaking Bad"-Fans kennen den Darsteller des Drogendealers Jesse Pinkman als Aaron Paul. Dabei sind das nur seine beiden Vornamen. Der 43-Jährige und seine Frau wollen nun offiziell den Nachnamen "Paul" annehmen. Ihr Sohn soll dagegen andere Vornamen bekommen.

US-Schauspieler Aaron Paul und seine Frau Lauren Parsekian haben gleich mehrere Namensänderungen für ihre Familie beantragt. Das berichtet das US-Promiportal "TMZ" unter Berufung auf juristische Dokumente.

Demnach will der gebürtige Aaron Paul Sturtevant nun auch offiziell Paul als Nachnamen annehmen, seine Frau, ihre vierjährige Tochter Story Annabelle und ihr Sohn ebenso. Als Grund für die Namensänderung gibt der "Breaking Bad"-Darsteller an, dass sie sich an den beruflichen Namen des Mannes anpassen und den Familiennamen beibehalten wollten.

Paul bald in "Black Mirror" zu sehen

Dem Bericht zufolge wollen die Eltern zudem den ersten und zweiten Vornamen ihres sieben Monate alten Kindes Casper Emerson Paul in Ryden Caspian Paul ändern. Den neuen Namen hatte das Ehepaar, das seit 2013 verheiratet ist, bereits in den sozialen Medien verwendet. In den vor Gericht eingereichten Unterlagen heißt es, dass sie im Krankenhaus einen Namen angeben mussten und sich für Casper Emerson entschieden, später aber einen Namen gefunden hätten, der ihnen besser gefiel.

Zuletzt hatte Aaron Paul noch einen ganz anderen Namen angenommen, den er schon lange nicht mehr getragen hat: Jesse Pinkman. Paul und sein Kollege Bryan Cranston waren in der finalen sechsten Staffel "Better Call Saul" für zwei Episoden in ihre alten Rollen aus "Breaking Bad" geschlüpft. Laut "Variety" ist der 43-jährige Aaron Paul bald auch in der sechsten Staffel der Drama-Serie "Black Mirror" zu sehen.