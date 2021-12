Bekannt wird Aaron Paul als Jesse Pinkman in "Breaking Bad". In seinem Privatleben geht es weitaus gesitterter zu als in der Kultserie, und so konzentriert sich der 42-Jährige auf die Familienplanung. Nun ist Wunschkind Nummer zwei unterwegs.

Aaron Paul wird zum zweiten Mal Vater: Der "Breaking Bad"-Star und seine Ehefrau Lauren erwarten ein Baby. Das gab die 34-Jährige auf Instagram bekannt. Das Paar hat bereits eine dreijährige Tochter namens Story Annabelle. Pauls Frau teilte nun ein Foto der Kleinen, die den Babybauch ihrer Mutter tätschelt. "Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen, Baby! Wir lieben dich jetzt schon so sehr", schreibt Lauren Paul zu dem Schnappschuss.

Aaron Paul Sturtevant, wie der Schauspieler bürgerlich heißt, hatte in einem Interview mit "Haute Living" bereits vergangenes Jahr verkündet, dass er "es kaum erwarten kann, ein weiteres Baby zu bekommen". Der 42-Jährige, der seit Mai 2013 mit Lauren verheiratet ist, sagte dem Magazin auch, wie ihn die Vaterrolle verändert habe: Es sei wie "Magie". Er verstehe jetzt, warum die Leute nach Hause eilten, um dort zu sein, wenn die Kinder von der Schule nach Hause kommen. "Man will nichts verpassen."