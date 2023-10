Britney is back: Nicht nur mit ihrer gerade veröffentlichten Autobiografie "The Woman in Me: Meine Geschichte" sorgt die US-Popsängerin Britney Spears für Gesprächsstoff. Über einen kryptischen Post auf Instagram kündigt sie nun einen neuen Song. Immerhin den Titel verrät der Popstar.

Für die Fans gibt es wohl nicht nur Lese-, sondern bald auch neuen Hörstoff: Die 41-jährige Sängerin Britney Spears hat wenige Tage nach dem Erscheinen ihrer Autobiografie "The Woman in Me" einen neuen Song angekündigt.

Am Samstag überraschte die Sängerin mit einem Instagram-Posting, in dem sie bekannt gab, dass sie einen neuen Song geschrieben hat. Der Song trägt den "Hate You To Like Me". Dazu teilte sie ein Porträtfoto von sich, auf dem sie geschlossene Augen hat.

"Ich habe ein neues Lied geschrieben!", begann Spears ihr Statement und ging dann mit kryptischen Zeilen näher auf den Titel ein: "Keine Streitereien mit irgendjemandem ... einfach ein Narzisst sein auf eine behauptete, selbsternannte Art und Weise!" Sie erklärte weiter ihre Fotowahl: "Es geht darum, Interesse zu wecken, indem ich mit geschlossenen Augen mein Ego zeige, denn ich höre, dass wichtige Leute das heutzutage tun." Weitere Details, etwa zum Erscheinungsdatum, teilte die 41-Jährige nicht mit.

Zuletzt brachte sie 2016 ein Album heraus

Es wäre Spears' erster neuer Solosong seit der Veröffentlichung ihres letzten Studioalbums vor sieben Jahren: "Glory" war 2016 das neunte Studioalbum ihrer Karriere und enthielt die Singles "Make Me" und "Slumber Party". Seitdem hatte die Sängerin wenig musikalisch von sich hören lassen. Die US-Sängerin trat ausschließlich in der Zusammenarbeit mit anderen Künstlern vor das Mikro. Mit Elton John veröffentlichte sie im vergangenen Jahr das Lied "Hold Me Closer" und in diesem Sommer mit Rapper Will.i.am "Mind Your Business". Die Single markiert die vierte Zusammenarbeit des Duos nach "Big Fat Bass" (2011), "Scream & Shout" (2012) und "It Should Be Easy" (2013).

Britney Spears hat sich in den vergangenen Jahren aus dem Showbusiness herausgehalten, seit sie ihre "Piece Of Me"-Tour beendet hat. Die dauerte von Juli bis Oktober 2018. Dennoch war sie in den Medien omnipräsent - etwa durch ihren Kampf gegen die Vormundschaft ihres Vaters, mit dem Scheitern ihrer Ehe mit Sam Asghari.

Zuletzt dominiert Britney Spears die Schlagzeilen mit ihrer ersten Autobiografie "The Woman in Me: Meine Geschichte", die am Dienstag erschienen ist. Darin schrieb sie zum Beispiel über ihre frühere Beziehung mit Justin Timberlake und enthüllte, dass sie damals von ihm schwanger war und abgetrieben hatte. Inzwischen hat sie angekündigt, dass sie im nächsten Jahr einen weiteren Teil ihrer Memoiren veröffentlichen werde.