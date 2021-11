In wenigen Tagen werden ihre eineiigen Drillinge per Kaiserschnitt geholt: Bushido und Anna-Maria Ferchichi.

Bald wird Bushidos Ehefrau Anna-Maria Ferchichi Drillingsmädchen zur Welt bringen. Kürzlich noch sagt der Rapper, er werde dem Ereignis fern bleiben, nun aber hat er seine Meinung offenbar doch geändert. Was ihn dazu bewogen hat, erklärt er in einem Interview mit RTL.

Anna-Maria Ferchichi ist mit Drillingen schwanger. Hinter ihr und ihrem Ehemann Bushido liegen schwierige Monate, kam es während der Schwangerschaft doch immer wieder zu Komplikationen. Umso überraschender war es, als Bushido kürzlich bekannt gab, am 12. November nicht an der Seite seiner Ehefrau sein zu wollen, wenn die Babys per Kaiserschnitt geholt werden.

Nun aber hat Anis Ferchichi, wie Bushido bürgerlich heißt, seine Meinung geändert, wie er im Interview mit RTL berichtet. Offenbar bekam der Rapper eine Ansage von den Ärzten seiner Frau. Das könne er sich nicht entgehen lassen, sei die Geburt eineiiger Drillinge doch so etwas Besonderes, zitiert Anna-Maria Ferchichi die Ärzte. Bei Bushido klingt das etwas anders. "Du kommst mit, du setzt dich daneben hin", habe der Arzt zu ihm gesagt und ihm dann gleich noch sehr bildhaft beschrieben, wie diese Geburt ablaufen werde. Er solle mit der Schere dann auch gleich noch selbst Hand anlegen. Ob das passiert, steht aber wohl noch in den Sternen.

Angst, "sofort umzukippen"

Ursprünglich war es die werdende Drillingsmutter, die ihn "bereits entlassen hatte" und ihm versprach, er könne "vor der Tür warten". Das habe ihn entspannt, so die 39-Jährige. Stattdessen wollte sie sich von ihrer Schwester Valentina begleiten lassen. "Ich glaube, wenn ich dabei wäre, bräuchten wir ein zweites Ärzteteam. Ich würde dann auch neben meiner Frau liegen, nur dass man mir nicht den Bauch aufgeschnitten hat", war sich Bushido im Vorfeld sicher. Er würde wohl "ohnmächtig" werden und "sofort umkippen". Außerdem müsse er sich auch um die anderen Kinder kümmern. Nun der Sinneswandel. Eine Botschaft ans Klinikpersonal hat er aber dennoch: "Ich hoffe, ihr habt auch ein Team für mich dabei, falls ich ohnmächtig werde."

Die Nervosität des Paares vor dem großen Termin ist verständlich. Zwischenzeitlich sah es sogar für eines der Drillingsmädchen so aus, dass es im Mutterleib sterben könne. Passiert ist das allerdings nicht: "Alle sind stabil, alle werden versorgt und alle werden voraussichtlich gesund auf die Welt kommen", so Anna-Maria Ferchichi vor ein paar Tagen.