Es dauert nicht mehr lange, bis die Drillinge von Bushido und Anna-Maria Ferchichi zur Welt kommen. In den sozialen Medien informiert die werdende Drillingsmutter nun nicht nur über den Stand der schwierigen Schwangerschaft, sondern auch darüber, wie es ihr aktuell damit geht.

Seit Sommer ist öffentlich, dass Bushido und Anna-Maria Ferchichi Drillinge erwarten. Eine Schwangerschaft, die leider nicht ohne Komplikationen läuft. Und so ist das Paar ständig in Alarmbereitschaft, ein ganzes Ärzteteam soll bereitstehen, um zu handeln, sobald es losgeht. Nun gibt die werdende Drillings-Mutter ein Update zu ihrem aktuellen Zustand, der immer beschwerlicher wird.

In ihrer Instagram-Story spricht die 39-Jährige ausführlich über ihre derzeitige Lage. "Seit Freitag ist irgendwie alles richtig schwierig und richtig schwer für mich", gibt sie dort preis. Während sie spricht, streichelt sie über ihren riesigen nackten Babybauch. "Ich hatte es wirklich gut bis dahin, war total fit und mobil. Ich wollte am Wochenende mit meiner gesamten Familie, also Mann und Kindern, auf den Karls Erdbeerhof gehen, aber ich bin morgens aufgestanden und dachte mir: Huch, was ist das denn? Alles drückt nach unten."

"Füße wie von einem Hobbit"

Den Haushalt kann Ferchichi so natürlich kaum noch schmeißen, wie sie weiter berichtet: "Ich schaffe es gerade mal so runter, die Kinder fertigzumachen. (...) Ich habe jetzt, ich weiß nicht, 26 Kilo zugenommen … Es fühlt sich an, als hätte ich eine Hantel auf dem Rücken und Gewichte an den Beinen. Meine Füße sehen aus wie von einem Hobbit. Grauenvoll, meine Finger auch." Langsam sei es nicht mehr "spaßig".

Sie habe das Gefühl, bald zu platzen, gesteht sie. Ein paar Tage aber muss sie wohl noch durchhalten. "Mitte beziehungsweise Ende nächster Woche wäre ich in der 35. Woche, das ist so mein persönliches Ziel, es bis da hin zu schaffen. Ich hoffe, wir schaffen das noch." Erst nach der Geburt der Mädchen wolle sie sich dann ausführlich zum gesundheitlichen Zustand der Babys äußern, denn eines von ihnen hat seit Wochen zu kämpfen. Ihm ging es zeitweise wohl so schlecht, dass man annahm, es könnte tot zur Welt kommen. Nun aber ist Ferchichis Ziel, alle drei Babys gesund zur Welt zu bringen. Erst dann werde sie mehr davon erzählen.

Bushido und seine Frau hatten Anfang Juni bekannt gegeben, Drillinge zu erwarten. Das Paar ist seit 2012 verheiratet. Gemeinsam haben sie bereits vier Kinder. Aus einer früheren Beziehung brachte Bushidos Frau einen Sohn mit in die Ehe.