Viele Jahre führen Cardi B und Rapper Offset eine Beziehung mit Höhen und Tiefen. Immer wieder gibt die Rapperin ihrem Ehemann eine neue Chance. Nun fällt ihr Geschenk zu seinem 30. zwar äußerst teuer, aber auch ziemlich unpersönlich aus.

US-Rapperin Cardi B hat mit dem Geschenk zum 30. Geburtstag ihres Ehemanns Offset für Aufsehen gesorgt: Auf seiner Geburtstagsparty überreichte sie dem Musiker einen großformatigen Scheck. Darauf sind als Betrag zwei Millionen US-Dollar (rund 1,7 Mio. Euro) eingetragen, wie die 29-Jährige in einer Instagram-Story zeigte. "Alles Gute zum Geburtstag", schrieb die Rapperin zu einem Clip, der Offset lächelnd mit dem Scheck in den Händen zeigt. "Er hat buchstäblich alles."

Das Musiker-Paar teilte bereits früher Nachrichten über extravagante Geschenke auf Instagram. 2019 etwa überraschte Cardi B ihren Partner mit einem Kühlschrank voller Geldscheine. Bei den Scheinen soll es sich um 500.000 US-Dollar (rund 441,5 Mio. Euro) gehandelt haben, wie sie in einem Instagram-Video zeigte.

"Gemeinsam so viel überwunden"

Offset, der bürgerlich Kiari Kendrell Cephus heißt, ist am 14. Dezember 30 geworden. An dem Tag teilte Cardi B mehrere Fotos und Videos des Paares auf Instagram und gratulierte ihrem Ehemann. "Ich liebe dich so sehr und ich bin so stolz auf dich", schrieb sie. "Wir haben gemeinsam so viel überwunden. Ich liebe den Mann, der du wirst, und ich liebe den Vater, der du bist."

Cardi B und Offset sorgten in der Vergangenheit mit ihrer turbulenten Beziehung immer wieder für Schlagzeilen. Seit 2017 ist das Paar verheiratet. Im Juli 2018 kam die gemeinsame Tochter Kulture Kiari Cephus zur Welt. Im Dezember darauf trennten die zwei sich, rauften sich aber wieder zusammen. Dem US-Magazin "People" zufolge bezeichnete Cardi B ihre Ehe dann in einem Scheidungsantrag im September 2020 als "unwiederbringlich kaputt". Dann aber gab sie ihrem Mann erneut eine Chance und zog den Antrag im November 2020 wieder zurück.

Bei einem gemeinsamen Auftritt mit ihrem Gatten und der Gruppe Migos bei den BET Awards im Juni dieses Jahres dann gab Cardi B bekannt, mit Kind Nummer zwei schwanger zu sein. Dabei kam sie in einem schwarzen Bodysuit auf die Bühne, der am Bauch durchsichtig war und so den Blick auf ihre Babykugel freigab.