Rapperin zeigt Babybauch Cardi B ist schwanger mit "No. 2"

Wie verkündet man heutzutage eine Schwangerschaft? Na klar, auf Instagram. Oder man präsentiert den Babybauch gleich auf einer öffentlichen Veranstaltung. Sängerin Cardi B hat sich dazu entschieden, einfach beides zu machen.

US-Rapperin Cardi B ist wieder schwanger. Dass sie und Ehemann Offset das zweite Kind erwarten, bestätigte die Künstlerin am Sonntagabend eindrucksvoll bei einem gemeinsamen Auftritt mit ihrem Gatten und der Gruppe Migos bei den BET Awards. Dabei kam sie in einem schwarzen, mit Strasssteinen verzierten Bodysuit auf die Bühne, der am Bauch durchsichtig war - und der den Blick auf ihren Babybauch freigab.

Doch damit nicht genug. Die US-Musikerin gab die frohe Kunde gleichzeitig auch in den sozialen Netzwerken bekannt. Auf ihrer Instagram-Seite postete sie ein Foto, das sie in seitlicher Pose nackt zeigt. Brust und Bauch sind dabei mit weißer Farbe bedeckt, ihre Hände umfassen den Babybauch. Ihr simpler Kommentar zu dem vielsagenden Bild: "No. 2!"

Belcalis Marlenis Almanzar, wie Cardi B gebürtig heißt, und Kiari Kendrell Cephus, so Offsets Geburtsname, sind seit 2017 verheiratet. Im Sommer 2018 kam Tochter Kulture Kiari zur Welt. Offset ist außerdem Vater von Tochter Kalea (6) und den Söhnen Kody (6) und Jordan (11). Die drei Kinder stammen aus früheren Beziehungen.

Beziehung voller Aufs und Abs

In der Beziehung von Cardi B und Offset hat es in der Vergangenheit immer wieder auch gekriselt. So reichte die Rapperin 2020 sogar die Scheidung ein, zog den Antrag jedoch später wieder zurück.

Cardi B wurde 2015 durch die Teilnahme an dem Reality-TV-Format "Love & Hip Hop: New York" bekannt. Ein Jahr später startete sie ihre Musikkarriere.

Die inzwischen 28-Jährige absolvierte nicht nur diverse Gastauftritte an der Seite von Stars wie Bruno Mars, Jennifer Lopez oder Maroon 5, sondern landete 2017 mit dem Song "Bodak Yellow" auch einen ersten eigenen Hit. Ihr 2018 veröffentlichtes Album "Invasion of Privacy" eroberte Platz eins der US-Charts, wurde mehrfach mit Platin ausgezeichnet und erhielt einen Grammy als bestes Rap-Album.