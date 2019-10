Teenie-Töchter wollen nicht unbedingt mit ihren Müttern abhängen. Cary Douglas will das aber sehr wohl. An der Seite von Catherine Zeta-Jones ist die junge Frau als Nachwuchsmodel gefragt. Für ein italienisches Label erobern die beiden Rom.

Es ist ein besonderer Moment für Catherine Zeta-Jones und ihre Tochter Carys Douglas. Die beiden Frauen stehen in Italien gemeinsam für Werbeaufnahmen vor der Kamera. Sie sind die neuen Gesichter der Fendi-Kampagne "MeAndMyPeekabo", in der sich alles um die ikonische Designer-Handtasche dreht.

Für die Bilder und Videos war das Mutter-Tochter-Gespann extra nach Rom gereist, das Ergebnis ist auf den Instagram-Seiten der beiden sowie auf jener des italienischen Fashion-Labels zu bewundern. In Freizeitoutfits bummeln die 50-jährige Zeta-Jones und ihre 16-jährige Tochter durch historische Straßen, überreichen sich Blumen, halten Händchen, tänzeln ein wenig herum. Was man eben so macht im Urlaub - oder wenn die Kamera läuft.

Bereits Model-Job Nummer zwei

Bevor Zeta-Jones und Carys für die Handtasche warben, setzte Fendi für die Kampagne auf ebenso bekannte Gesichter. So posierten mit der 63-jährigen Kris Jenner, der 39-jährigen Kim Kardashian und der 6-jährigen North West gleich drei Generationen für das Designer-Modehaus. Man gibt sich eben gern familiennah.

Carys Douglas ist die Tochter von Zeta-Jones und dem 75-jährigen Michael Douglas. Die beiden sind seit 19 Jahren verheiratet. Sie haben ein weiteres gemeinsames Kind, den 19-jährigen Dylan, der als Schauspieler bereits in die Fußstapfen seiner Eltern tritt. Seine Schwester Carys scheint es eher aufs Modeln anzulegen. Vor wenigen Wochen zierte sie bereits an der Seite ihrer Mutter das Cover der spanischen "Vanity Fair".

Michael Douglas hat neben den beiden Kindern aus der Ehe mit Zeta-Jones noch einen weiteren Sohn, den 40-jährigen Cameron Douglas.