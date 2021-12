Über Charlènes Gesundheitszustand ranken sich seit Monaten Spekulationen. Derzeit befindet sich die Fürstin von Monaco zur Erholung in einer Schweizer Klinik, von wo aus sie nun eine Weihnachtskarte mit ihren Fans teilt. Diese sieht anders aus als üblich.

Normalerweise veröffentlichen Royals kurz vor den Feiertagen eine Weihnachtskarte, in der die gesamte Familie zu sehen ist. Prinz William und Herzogin Kate etwa teilten am 10. Dezember ein Foto mit ihren drei Kindern auf Instagram, das sie Anfang des Jahres während eines Besuchs in Jordanien geschossen hatten.

"Wir freuen uns, ein neues Familienbild zu teilen, das auf der diesjährigen Weihnachtskarte zu sehen ist", schrieben die britischen Royals zu der Aufnahme, auf der sie locker gekleidet und mit strahlendem Lächeln vor einem Felsen sitzen.

Bei den monegassischen Royals sieht die Weihnachtskarte dagegen anders aus als üblich. Denn statt einem Porträtfoto mit ihren Liebsten teilt Fürstin Charlène lediglich eine Illustration ihrer Familie.

Illustration statt Porträt

"Wünsche allen schöne und sichere Festtage", ist neben dem Bild zu lesen. Es zeigt illustrierte Versionen der 43-Jährigen und ihrer Familie. Sie steht in einem gelben Kleid neben ihrem Ehemann Fürst Albert II., vor ihnen die beiden siebenjährigen Zwillinge Gabriella und Jacques. Neben den Royals sind ein prachtvoll geschmückter Weihnachtsbaum und zahlreiche eingepackte Geschenke zu sehen.

Charlène von Monaco leidet seit Monaten unter gesundheitlichen Problemen, weshalb dieses Jahr wohl auf ein herkömmliches Porträtfoto verzichtet wurde. Nur wenige Tage nach ihrer Rückkehr aus Südafrika Anfang November hatte sie das Fürstentum wieder verlassen, um sich in einem Schweizer Krankenhaus von einer schweren Infektionskrankheit erholen zu können.

Dem "People"-Magazin hatte Fürst Albert bestätigt, sie leide an Erschöpfung, sowohl emotional als auch körperlich. Bereits in Südafrika hatten die Ärzte Charlène zuvor nach einer schweren Hals-Nasen-Ohren-Infektion verboten, mit dem Flugzeug zurück in die Heimat zu reisen, weswegen sie sich längere Zeit vor Ort auskurieren musste.

Das monegassische Fürstenpaar lernte sich 2000 kennen, seit 2011 sind Albert II. und Charlène verheiratet. Im Dezember 2014 kamen die beiden Kinder zur Welt. Ob die Familie die Feiertage gemeinsam begehen wird oder ob Charlène im Krankenhaus bleibt, ist nicht bekannt.