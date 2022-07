Mit dem Sturz des Abtreibungsrechts können in den USA Abbrüche verweigert werden, selbst wenn das Baby nicht lebensfähig wäre. Im Alter von 18 Jahren erlebte Cher ihre erste Fehlgeburt. Die Sängerin fragt sich nun, wie es ihr in einem solchen Fall heute ergehen würde.

Sängerin Cher hat in jungen Jahren drei Fehlgeburten erlebt. Das offenbarte die Entertainerin nun via Twitter. Bei der ersten war sie erst 18 Jahre alt. "Ich war allein in unserem Haus", schildert Cher. Ihr damaliger Partner Sonny Bono sei nach Hause gekommen, "und ich schluchzte und wälzte mich auf unserem Boden".

Als sie zum Arzt fuhr, so schreibt sie weiter, "schrie ich vor Schmerzen und konnte nicht einmal im Aufzug aufhören". Der Doktor habe sie direkt ins Krankenhaus und in den Operationsaal geschickt. Am Ende ihres Tweets fragt die 76-Jährige: "Was würde heutzutage mit mir passieren?"

Supreme-Court kippt Abtreibungsrecht in den USA

Ihre Geschichte machte Cher Wochen nach der umstrittenen Entscheidung des Obersten Gerichts öffentlich. Im Juni wurde die rund 50 Jahre alte Grundsatzentscheidung "Roe v. Wade" aufgehoben und damit ein in den USA landesweit geltendes Abtreibungsrecht gekippt. Die Bundesstaaten entscheiden nun über das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche und können dieses auch stark einschränken. Selbst wenn die Schwangerschaft problematisch ist oder das Baby nicht lebensfähig wäre, können Abbrüche verweigert werden.

Nach dem Urteil verschärften vor allem konservative Südstaaten die Gesetze, unzählige Abtreibungskliniken wurden bereits geschlossen. Um legal eine Abtreibung vornehmen zu lassen, müssen betroffene Frauen nun in einen der Bundesstaaten reisen, in denen dies noch erlaubt ist - was mit hohen Kosten verbunden ist, die sich sozial schwache Familien oft nicht leisten können.

Cher hat insgesamt zwei Kinder: Chaz Bono, der in ihrer Ehe mit Sonny Bono zur Welt kam, und Elijah Blue Allman mit ihrem zweiten Ehemann Gregg Allman.