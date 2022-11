Sängerin Cher scheint kaum zu altern - auch dank der Nachhilfe mit plastischer Chirurgie. Wenn es um die Liebe geht, kann jedoch auch die moderne Medizin nichts ausrichten. Trotzdem scheint die 76-Jährige auch hier nun die ewige Jugend gefunden zu haben - mit ihrem neuen, nahezu nur halb so alten Freund.

Es sieht ganz so aus, als sei Sängerin Cher frisch verliebt: Aktuelle Fotos zeigen die 76-Jährige Seite an Seite mit Musikmanager Alexander Edwards. Der 36-Jährige ist um einiges jünger als sie - genau genommen 40 Jahre.

Die zwei trafen sich US-Berichten zufolge im bei Promis besonders beliebten Restaurant "Craig's" in West Hollywood, um dort zusammen mit Rapper Tyga zu essen. Als Cher ankam, soll Edwards sie von ihrem Auto abgeholt und zum Restaurant eskortiert haben.

Auf Schnappschüssen von dem Treffen läuft das Paar händchenhaltend direkt auf die Kameras zu - offenbar machen sie kein Geheimnis aus ihrem Verhältnis. Auf anderen Fotos küsst Edwards Chers Hand liebevoll, während sie im Auto sitzen.

Dem US-Portal "TMZ" zufolge fuhr das Trio nach dem Essen noch in eine andere Bar. Auch dort traten Cher und Edwards händchenhaltend für die Paparazzi auf.

Der Ex von Amber Rose

Edwards ist kein Unbekannter. 2018 war er mit Model Amber Rose zusammen. Die zwei haben einen dreijährigen Sohn namens Slash. Die Beziehung endete 2021, nachdem AE, wie Edwards auch genannt wird, Rose mit einer ganzen Reihe an Frauen betrogen haben soll. "Ich bin es leid, hinter den Kulissen betrogen und beschämt zu werden", schrieb Rose damals in ihren Instagram-Stories. Edwards gab in Interviews später zu, sie betrogen zu haben.

Cher war von 1964 bis 1975 mit Sonny Bono verheiratet, mit dem sie den heute 53-jährigen Sohn Chaz bekam. Von 1975 bis 1979 hielt ihre Ehe mit Gregg Allman. Auch diese brachte einen Sohn hervor, den heute 46-jährigen Elijah.

Cher ist in ihrer über 50-jährigen Karriere bekannt für Hits wie "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)", "If I Could Turn Back Time" oder "Believe". Bekannt ist sie zudem für ihre nach wie vor nahezu faltenfreie Erscheinung. Dass sie sich dafür jedoch zahlreichen Schönheitsoperationen unterzogen hat, ist kein Geheimnis.