Unterhaltung

Dirty war gestern: Christina Aguilera abgeschminkt

Man muss sich immer wieder neu erfinden - jedenfalls als Popstar. Und Christina Aguilera hat schon so einige Looks durch. Jetzt aber zeigt sich die Sängerin, wie ihre Fans sie noch nie gesehen haben: ungeschminkt.

Knallig rote Lippen, viel Make-up, wasserstoffblondes Haar: So kennt man Sängerin Christina Aguilera. Ein neues Magazin-Cover zeigt die 37-Jährige nun aber völlig verändert. Das "Paper Magazine" druckte ein Foto auf das aktuelle Titelblatt, auf dem Aguilera als natürliche Schönheit zu sehen ist.

Für gewöhnlich verdeckt viel Make-up Aguileras Sommersprossen. Auf dem "Paper"-Cover sind diese nun gut erkennbar. Die blauen Augen der Sängerin strahlen - ohne von viel Mascara betont zu werden, die blonden Haare fallen ihr locker ins Gesicht.

Im dazugehörigen Interview mit dem Magazin erklärt Aguilera: "Ich meine, ich bin ein Mädchen, das perfektes Make-up mag. Versteht das nicht falsch." Sie sei schon immer jemand gewesen, der gerne experimentiert, Theatralisches liebt, gerne Geschichten schreibe und in Videos oder auf der Bühne verschiedene Charaktere spiele.

Rohe Schönheit schätzen lernen

"Ich bin von Natur aus Performerin", so Aguilera. "Aber ich bin gerade in der glücklichen Situation - auch musikalisch - in der es ein befreiendes Gefühl ist, alles wieder loszuwerden und sich selbst und seine rohe Schönheit wieder schätzen zu lernen."

Über die Jahre hat Aguilera sich immer wieder neu erfunden. Ende der 90er Jahre war sie als süßes Mädchen von nebenan durchgestartet. Während ihre damalige Konkurrentin Britney Spears ein entsprechendes Image noch eine Weile aufrechtzuerhalten versuchte, vollzog Aguilera 2002 mit ihrem Album "Stripped" das erste Mal einen radikalen Wandel. Ihre Musik und ihre Outfits wurden sexuell explizit. Es sollte eine Weile dauern, bis Aguilera die glamourösen wasserstoffblonden Wellen im Haar und das edle Retro-Make-up für sich entdeckte, dem sie bis zuletzt treu blieb.

Quelle: n-tv.de