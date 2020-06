Mit Reizen soll man bekanntlich nicht geizen - und was Sophia Thomalla kann, kann Faisal Kawusi schon lange. Nachdem die Schauspielerin ihren Fans mit einem Bikinifoto den Kopf verdreht, legt der Comedian nun mit einem ähnlich verführerischen Schnappschuss nach.

Ob verträumt bei Sonnenuntergang, lasziv beim Sonnenbaden oder entspannt beim Bier trinken - Sophia Thomalla weiß, wie ihre Fans sie am liebsten sehen: leicht bekleidet und perfekt in Szene gesetzt. In den sozialen Medien präsentiert sich die Schauspielerin daher meist in so wenig Stoff wie möglich.

Auch ihr letzter Instagram-Eintrag, in dem sich die 30-Jährige braungebrannt im champagnerfarbenen Bikini rekelt, kommt bei ihren Followern ausgesprochen gut an: Knapp 113.000 Likes hat der sexy Schnappschuss in zwei Tagen bekommen. In den Kommentaren häufen sich die Komplimente an die Freundin von Fußball-Star Loris Karius.

"Das kann ich auch!", wird sich Faisal Kawusi gedacht haben, als er das verführerische Foto von Thomalla bei Instagram betrachtete. Denn der Comedian kopierte das Outfit und die Pose kurzerhand und postete das Ergebnis ebenfalls auf Instagram. Zu sehen ist der - mit Verlaub - nicht ganz so stählerne und glatt rasierte 28-Jährige, der sich in einem weißen Hauch von nichts und mit Sonnenbrille ebenso lasziv auf seinem heimischen Sofa rekelt wie seine Konkurrentin.

"Du bist die verlorene Zwillingsschwester"

"Ich hatte noch bissi Klopapier über", schreibt der Komiker zu der Fotokopie und beantwortet damit wohl auch gleich die Frage, aus welchem Material er sich den heißen Fetzen gebastelt hat. Den Post versieht er zudem mit dem Hashtag #natural.

Und Thomalla? Die nimmt die Hommage zum Glück mit Humor: Das Model kommentiert den Eintrag mit den Worten "Ich hab die Befürchtung, die Kopie bekommt mehr Likes als das Original" und versieht ihn mit dem Hashtag #zurecht. Damit könnte sie durchaus recht haben - Kawusi kommt nach einem Tag bereits auf knapp 54.600 Likes, auch seine Anzahl an Followern ist um mehrere Tausend gestiegen.

Überhaupt finden seine Follower den direkten Vergleich sehr gelungen. In den Kommentaren dominieren Lachsmileys - auch von Prominenten wie Fußball-Star Lukas Podolski, Dragqueen Leclery und den beiden Rapper Eko Fresh und Beka. "Du bist die verlorene Zwillingsschwester", schreibt ein Fan sogar.