Beim Berliner "Tatort" steht ein personeller Wechsel an. Meret Becker steigt als Ermittlerin aus und wird in Kürze von Corinna Harfouch ersetzt.

Corinna Harfouch schlüpft bald in die Rolle einer "Tatort"-Kommissarin, um Mark Waschke bei den Ermittlungen in Berlin zu unterstützen. Damit tritt sie die Nachfolge von Meret Becker an, die seit 2015 die Nina Rubin mimt.

Aktuell dreht Mark Waschke noch mit Meret Becker. (Foto: imago images / Future Image)

Wie der verantwortliche Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) meldet, ist man dort sehr froh, Harfouch für diesen Job gewinnen zu können. "Es war unser Wunsch und trotzdem eine Überraschung", wird Intendantin Patricia Schlesinger zitiert. "Wir freuen uns sehr, dass Corinna Harfouch ab 2022 Berliner 'Tatort'-Kommissarin wird. Sie beherrscht wie keine andere Schauspielerin ein Stilmittel, das in Deutschland im Film selten Anwendung findet: Understatement." Damit habe sie "die besten Voraussetzungen, in Berlin eine Kommissarin zu sein."

Rubin ermittelt noch vier Mal

Bislang war Harfouch zum einen als Theaterschauspielerin erfolgreich, wirkte zum anderen aber auch in vielen Fernseh- und Kinoproduktionen mit. Unter anderem spielte sie in "Der Untergang", "Berlin Calling" und zuletzt in "Lara". Mehrfach wurde die heute 65-Jährige ausgezeichnet, beispielsweise mit dem Adolf-Grimme-Preis, dem Deutschen Fernsehpreis, dem Deutschen Filmpreis und dem Deutschen Schauspielpreis. Aktuell ist Harfouch im Deutschen Theater Berlin in den Stücken "Phädra", "Die Möwe" und "Persona" zu sehen.

Bis es beim "Tatort" so weit ist und Corinna Harfouch ermitteln darf, stehen aber erstmal noch vier Folgen an, in denen Meret Becker als Nina Rubin ihren Dienst an der Seite von Waschke leistet. Den nächsten gibt es am 15. März unter dem Titel "Das perfekte Verbrechen".