Wie viele ihrer Kolleginnen auch setzt Schauspielerin Courtney Cox lange Zeit auf vermeintliche Beauty-Prozeduren wie Botox und Co. Heute jedoch betrachte sie diese Eingriffe skeptisch, erklärt die Ex-"Friends"-Darstellerin. Eigentlich habe sie damals "schräg" ausgesehen.

Schauspielerin Courteney Cox schaut kritisch auf frühere Schönheitseingriffe zurück. In einem Interview mit dem Style-Magazin der "Sunday Times" gibt die "Friends"-Darstellerin zu, dass sie eine Zeit lang zu fragwürdigen Maßnahmen gegriffen habe, um ihre Jugend zu konservieren. Dass sie dabei "schräg" ausgesehen habe, habe sie nicht gemerkt, so die 57-Jährige. Heute würde sie viel anders machen.

"Es gab eine Zeit, in der ich sagte: 'Oh, ich verändere mich. Ich sehe älter aus'", gesteht Cox im Interview. Um den äußeren Alterungsprozess zu stoppen, habe sie damals zu "Injektionen" und anderen Maßnahmen gegriffen.

In dem Gespräch wird die Schauspielerin auch gefragt, welche Bildunterschrift sie wählen würde, müsste sie ein Foto aus der damaligen Zeit auf Instagram posten. "Der Tag, an dem dir klar wird, worüber deine Freunde gesprochen haben", ist ihre Antwort. Schließlich nehme sie an, dass die Leute damals über ihre Eingriffe getratscht hätten. Doch sie selbst habe nie gemerkt, dass sie "eigentlich ganz komisch aussah".

"Das ist einfach verrückt"

Irgendwann sei allerdings der Zeitpunkt gekommen, an dem sie sich gesagt habe: "Ich muss aufhören. Das ist einfach verrückt." Heute würde sie keine Eingriffe mehr über sich ergehen lassen.

Auch wenn sie Injektionen aufgegeben habe, investiere sie aber immer noch viel Zeit und Energie in ihr Äußeres, erklärt Cox. Schließlich stehe sie weiter unter Beobachtung der Öffentlichkeit. "Der Druck ist intensiv, aber ich weiß nicht, ob er intensiver sein könnte als der, den ich mir selbst auferlege", sagt sie.

Sie probiere viele neue Produkte aus, erklärt die Schauspielerin, die kürzlich mit "Scream 5" ins Kino zurückgekehrt ist: "Ich bin eine Produkt-Hure. Ich werde alles ausprobieren."