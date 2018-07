Unterhaltung

"Ich prügel die Sch... aus dir": Cyrus und Hemsworth lieben sich doch

Immer wieder kursieren Trennungsgerüchte um Miley Cyrus und Liam Hemsworth. Zuletzt hieß es sogar, die Sängerin und der Schauspieler hätten ihre geplante Hochzeit abgesagt. Doch zwischen den beiden scheint alles in Ordnung zu sein - auch wenn es anders klingt.

Erst die große Versöhnung und dann doch wieder die Trennung? Seit einiger Zeit halten sich hartnäckig Gerüchte, die Beziehung von Miley Cyrus und Liam Hemsworth stünde vor dem Aus. Selbst von einer abgeblasenen Hochzeit war zuletzt die Rede. Ein neuer Clip von Hemsworth, den er nun in einer Instagram-Story veröffentlichte, vermittelt jedoch einen ganz anderen Eindruck.

Hemsworth und seine Miley fahren in dem Video zusammen in einem Auto durch die Gegend, grinsen in die Kamera und zappeln in ihren Sitzen zu der Musik, die im Hintergrund läuft. Dann erlaubt sich der Schauspieler einen fast schon makabren Scherz. Er umklammert das Lenkrad und kreischt, als ob es gleich zu einem Unfall kommen würde.

Was sich liebt, das neckt sich

"Ich prügel die Sch... aus dir", entfährt es der im ersten Moment erschrockenen Sängerin. Doch sie scheint nicht nachtragend zu sein. Vielmehr wirken die beiden in dem Video wie ein zufriedenes Paar, das sich auch mal gerne neckt.

Mit dem Clip nimmt Hemsworth den Trennungsgerüchten den Wind aus den Segeln. Auch die US-Show "Entertainment Tonight" will erfahren haben, dass bei den beiden alles in Ordnung sei. Weiterhin unklar ist allerdings, weshalb Cyrus vor Kurzem sämtliche Bilder auf ihrem Instagram-Account gelöscht hat. Da auch Fotos von ihr mit Hemsworth unter den beseitigten Aufnahmen waren, werteten einige dies ebenfalls als einen Hinweis auf eine mögliche Trennung.

Es wäre tatsächlich auch nicht das erste Liebes-Aus des Paares gewesen. Der "Die Tribute von Panem"-Darsteller Hemsworth und Cyrus waren bereits 2009 ein Paar und zwischen Mai 2012 und September 2013 auch schon verlobt. Die beiden gingen jedoch auseinander, bevor sie Anfang 2016 bestätigen konnten, abermals liiert zu sein. Im Oktober des gleichen Jahres gab Cyrus die erneute Verlobung bekannt.

Quelle: n-tv.de