Erinnern Sie sich an Kim Gloss? DSDS-Küken feiert Junggesellinnenabschied

Als Kandidatin mit Schmink-Tick und passendem Namen mischte Kim Gloss einst "Deutschland sucht den Superstar" auf. Auch ihre spätere Dschungelcamp-Teilnahme und ihr gemeinsames Kind mit Rocco Stark sorgten für Schlagzeilen. Aber die Zeiten haben sich bei ihr geändert.

Eigentlich heißt sie ja Kim Debkowski. Doch Kim Gloss hört sich natürlich deutlich fluffiger an - und passt zudem zu ihr wie der Kajal zum Auge. Schließlich wurde sie bei ihrer einstigen Teilnahme an "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) nicht in erster Linie für ihren Gesang berühmt, sondern für ihre Kosmetik-Marotten. Diese ist sie übrigens noch immer nicht vollständig los. Vielmehr betreibt sie seit 2019 sogar ihre eigene Make-up-Linie.

Damals bei DSDS, als sie 2010 den vierten Platz in der Show erreichte, war die Hamburgerin mit polnischen Wurzeln gerade mal blutjunge 18. Nicht viel älter war sie auch, als sie zwei Jahre später ins Dschungelcamp zog. Die legendäre Staffel, in der unter anderem auch Berufsnackedei Micaela Schäfer, Ex-Fußballer Ailton und das ehemalige Tic-Tac-Toe-Mitglied Marlene "Jazzy" Tackenberg zu sehen waren, verließ Gloss gar als Zweitplatzierte. Nur Hollywood-Star Brigitte Nielsen musste sie sich geschlagen geben.

Nicht minder legendär ist die Affäre, die sie seinerzeit mit Uwe-Ochsenknecht-Sohn Rocco Stark am Lagerfeuer im australischen Busch begann. Schließlich resultierte aus dem Dschungelcamp-Techtelmechtel später sogar ein Kind. Die Beziehung jedoch zerbrach nur wenige Monate nach der Geburt im Februar 2013. So war Gloss mit gerade mal 21 Jahren auf einmal alleinerziehende Mutter.

Geburtstag und Hochzeit

Wer richtig mitgerechnet hat, weiß nun: Inzwischen ist das DSDS-Küken von einst dann doch auch schon 28 Jahre alt. Im August werden es sogar 29 Jahre sein. Doch das wird nicht der einzige Grund zum Feiern für Gloss sein. Auch den Bund der Ehe will sie im kommenden Monat eingehen.

Der Mann, dem sie das Jawort geben will, ist der Autohändler Alexander Beliaikin. Und tatsächlich gibt Gloss mit ihren Hochzeitsplänen ausnahmsweise mal keinen Schnellschuss ab. Seit über fünf Jahren sind die beiden nämlich schon ein Paar.

Jetzt jedoch wurde erst einmal Junggesellinnenabschied gefeiert. Und das nicht etwa in Buxtehude, sondern auf der griechischen Insel Mykonos. Schon in den vergangenen Tagen hatte Gloss diverse Fotos vor traumhafter Strandkulisse auf ihrer Instagram-Seite gepostet. Nun präsentierte sie sich mit ihren Freundinnen bei der letzten Pool-Party ohne Ring am Finger.

Auf einer Aufnahme trägt Gloss dabei einen weißen Badeanzug samt Schleier, während sich ihre Begleiterinnen zurückhaltend schwarz gekleidet haben. Auf einem zweiten Foto hat sich dann aber auch die Braut zu einem sündig-schwarzen Bikini-Outfit entschlossen.

Da kann man der Ehefrau in spe eigentlich nur noch die besten Wünsche für die Zukunft mitgeben. Und für einen selbst bleibt der Erkenntnisgewinn: Auch Küken werden halt irgendwann mal erwachsen.