Mitte September ist es soweit: Dieter Bohlen geht in der neuen DSDS-Staffel mit den Jury-Castings an den Start. Doch in diesem Jahr ist einiges anders. RTL tauscht nicht nur die gesamte Jury aus, sondern wählt auch eine einzigartige Location.

Dieter Bohlen ("Cheri Cheri Lady") lädt gemeinsam mit seinen Neu-Juroren schon bald zu den "DSDS"-Jury-Castings ein. Die vier Mitglieder werden in der aktuellen Staffel auf dem Schiff "Blue Rhapsody" auf die Suche nach Gesangstalenten gehen. Kandidaten, die überzeugen können, werden mit einem Recall-Zettel belohnt.

Im Gegensatz zum letzten Jahr wurde die Jury dieses Mal komplett ausgetauscht. Michael Wendler, Maite Kelly und Mike Singer bewerten in der neuen Staffel das Gesangstalent der Bewerber. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und ich bin sicher, dass wir alle sehr viel Spaß haben werden und tolle Talente finden", erklärt Schlager-Star Michael Wendler.

Auch Popsänger Mike Singer geht als neues Jury-Mitglied der DSDS-Jury an den Start. Der 20-Jährige wird damit der jüngste Juror in der "DSDS"-Geschichte. "Trotz meines jungen Alters habe ich bereits sehr viele Erfahrungen in der Musikbranche, Social Media und in einer Castingshow sammeln können, die ich gerne weitergeben würde", erklärte Singer.

Maite Kelly sucht "Rohdiamanten"

Maite Kelly macht die neue "Deutschland sucht den Superstar"-Jury komplett. Sie ist besonders an den "Underdogs" interessiert. "In der kommenden Staffel möchte ich Teil eines Teams sein, das einen Rohdiamanten findet und ihm die große Bühne ermöglicht", erklärt die Sängerin.

Am 14. September startet die Reise zu Wasser in Mainz, wie RTL nun bekannt gegeben hat. Es folgen viele weitere Stationen in anderen Städten. Das "DSDS"-Schiff macht Halt in Rüdesheim, Bacharach, St. Goar, Boppard, Braubach, Koblenz, Andernach, Linz am Rhein, Königswinter, Köln, Düsseldorf und Duisburg. Dort endet die Castingreise am 27. September. Bei drei offenen Castings können sich Kurzentschlossene noch die Chance sichern, an Bord kommen zu dürfen (13.9. in Mainz, 19.9. in Andernach und 25.9. in Köln). RTL strahlt die neue Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" ab Anfang nächsten Jahres aus.