Michael Wendler wird in der kommenden "Deutschland sucht den Superstar"-Staffel auf dem Jurystuhl Platz nehmen. Seine stolze Ehefrau Laura Müller kann es kaum abwarten, den Schlagersänger in seinem neuen TV-Job zu sehen.

Michael Wendler zieht in die DSDS-Jury - und daheim gibt es mächtig Applaus. Einen Tag, nachdem der Sänger bekanntgab, in der kommenden "Deutschland sucht den Superstar"-Staffel neben Dieter Bohlen zu sitzen, meldete sich seine Frau Laura.

"Ich bin sooo stolz", schreibt die 20-Jährige nun in ihrer Instagram Story und fügt einen Herzchen-Emoji hinzu. Ihr Ehemann bekommt in dem Clip eine Umarmung. "Ich platze vor Stolz, ich bin so happy", erklärt sie. Sie freue sich auf Bohlen, auf die anderen Mitjuroren und das neue Kapitel.

Mit "Good morning in the morning, ich bin Michael Wendler. Und ich bin einer der neuen Juroren von DSDS", hatte der 48-Jährige in einem kurzen RTL-Clip seine Teilnahme verkündet.

Am meisten freue er sich "auf Pop-Titan Dieter Bohlen, meine Jury-Kollegen, aber insbesondere auf Euch", sagte er weiter. Auf Instagram rief der Wendler die Fans direkt dazu auf, sich für die neue Staffel zu bewerben. Auch seine Ehefrau Laura Müller ist begeistert über den großen neuen TV-Job.

Auch Mike Singer wird neben Dieter Bohlen in der "DSDS"-Jury sein. Pietro Lombardi und Oana Nechiti sind hingegen nicht mehr dabei. Wer den vierten Stuhl besetzen wird, ist noch nicht bekannt.